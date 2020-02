Come usare una VPN per lo streaming su HBO

ExpressVPN dispone di un account HBO? ExpressVPN non dispone di un account HBO. Per guardare HBO in streaming con una VPN, devi prima creare un account su HBO. Dopo aver creato un account HBO, puoi utilizzare ExpressVPN per guardare HBO in modo privato e sicuro.

L'uso di una VPN incide sulla qualità video di HBO? Solitamente no. Tutte le VPN potrebbero rallentare la tua connessione, ma ExpressVPN è ultra veloce e la maggior parte degli utenti non ha problemi di buffering. In certi casi, utilizzare una VPN per guardare HBO può migliorare di molto la qualità video, soprattutto se il tuo ISP è solito limitare la banda sui servizi di streaming.

Posso guardare HBO in diretta streaming? Più o meno. Solitamente sia HBO Go che HBO Now rendono disponibili i nuovi episodi dei programmi originali e i film teatrali contemporaneamente alla messa in onda su HBO. I programmi che trasmettono in diretta su HBO, come telegiornali ed eventi sportivi, sono trasmessi in ritardo, ma di solito sono online in un paio d'ore.

Cos'è HBO Max? HBO Max verrà lanciato sul mercato nella primavera del 2020 e diventerà il servizio di streaming online premium di HBO, poiché offrirà spettacoli e film migliori rispetto a HBO Now. Saranno comprese 10 mila ore di contenuti di diverse case di produzione WarnerMedia, come Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO e TNT. Nella sua offerta saranno comprese serie complete di classiche sitcom, nuove serie DC Entertainment, la biblioteca completa dei film dello Studio Ghibli e molti programmi originali, con attori e produttori di grande fama.

Come posso guardare HBO su Hulu? È semplice! HBO può essere acquistato come add-on di Hulu, permettendoti di guardare contenuti tramite l'app o il sito di Hulu o l'app HBO Now.

Posso guardare HBO su Amazon Video? Certamente. HBO è disponibile per gli iscritti a Amazon Prime con residenza negli Stati Uniti come canale a parte (a un costo aggiuntivo). Puoi guardarlo tramite il sito web di Amazon, l'app Prime Video o l'app HBO Now.

Ci sono altri modi per guardare i programmi HBO? La programmazione di HBO è concessa in licenza a fornitori di contenuti in tutto il mondo, inclusi Sky TV nel Regno Unito, Italia e Germania; Hotstar in India; Foxtel in Australia; Crave in Canada, oltre a tanti altri. Inoltre, il tuo fornitore di servizi via cavo potrebbe avere un sito web o un'app per lo streaming di HBO.

E posso guardare HBO in streaming gratuitamente? HBO è un servizio TV a pagamento. Se sei registrato a HBO via cavo, dovresti riuscire a guardare contenuti streaming gratuitamente con HBO Go. Altrimenti, puoi provare a usufruire dei periodi di prova gratuiti su HBO tramite HBO Now, Hulu o Amazon Prime.

Cos'altro posso fare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona con altri servizi di streaming come Netflix, BBC iPlayer e Showtime. È anche un sistema facile e veloce per utilizzare internet in modo privato e sicuro.

