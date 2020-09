1. Utilizza un'autenticazione a due fattori

Anche la password più forte può essere violata. L'autenticazione a due fattori risolve questo problema chiedendoti di utilizzare la tua password insieme al tuo telefono per accedere al tuo account online. In questo modo, anche se qualcuno dovesse rubare la tua password, non sarebbe in grado di accedere al tuo account (a meno che non ti abbia rubato anche il telefonino).