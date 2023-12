Guarda le partite di hockey in streaming con una VPN

Se stai cercando di seguire le partite della NHL, il Frozen Four o le leghe professionistiche europee, puoi vedere in modo sicuro e protetto le partite di hockey con ExpressVPN seguendo solo alcuni semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN Connettiti alla posizione del server nel luogo dell’emittente che vuoi guardare. I fan canadesi, ad esempio, possono connettersi a un server di Toronto per guardare in sicurezza CBC gratuitamente in Canada Consulta il programma dell’emittente di tuo interesse, come CBC, e trova la partita che vuoi guardare in streaming Ora rilassati e goditi l’hockey!

FISG.TV

Prezzo: a partire da 5.99 euro a partita

FISG TV, è la piattaforma streaming italiana dedicata a tutti gli sport sul ghiaccio, dall’hockey al pattinaggio. Potrai trovare le partite in streaming live e on demand.

Eurosport

Prezzo: a partire da 5 euro al mese

Eurosport fornisce una copertura degli eventi sportivi più importanti durante tutto l’inverno. Dai un’occhiata alla Programmazione ufficiale di Eurosport Italia per sapere quando verranno trasmesse le partite di hockey.

Posso usare una VPN per guardare le partite di hockey da un altro paese?

Sebbene sia possibile utilizzare una VPN per guardare le partite di hockey collegandosi a un server VPN situato in un paese diverso dal proprio, tale operazione potrebbe violare il copyright o infrangere i Termini di condizione d’uso e i Termini di servizio di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento per la sicurezza e la privacy e non è destinato a essere utilizzato per eludere il copyright. Per questo motivo, non possiamo vedere o controllare ciò che l’utente fa quando è connesso al nostro servizio VPN. È quindi responsabilità dell’utente verificare che il suo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Perché hai bisogno di una VPN per guardare l’hockey in streaming?

ExpressVPN è la migliore VPN per lo streaming sicuro e protetto delle partite di hockey. Con server all’avanguardia da 10Gbps in tutto il mondo, puoi goderti tutti i vantaggi della privacy offerti da una VPN, senza mai perdere un secondo d’azione. ExpressVPN fornisce app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre a vari modi per lo streaming sul grande schermo della tua TV. Se hai bisogno di assistenza lungo il percorso, ExpressVPN offre supporto via chat 24/7 e una garanzia di rimborso senza rischi entro 30 giorni!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi del mondo, tutti ottimizzati in termini di velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni contemporaneamente (con un abbonamento da 6 o 12 mesi)

Servizio clienti di categoria superiore con assistenza via chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Rigorosa politica sulla privacy: nessun registro delle attività e nessun registro delle connessioni

Sito di supporto completo di articoli per la risoluzione dei problemi fai-da-te, pratici tutorial video e molto altro ancora

La tecnologia del server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, che cancella i dati a ogni riavvio

Le nostre funzioni di protezione avanzata proteggono il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di nuova generazione offre maggiore velocità, sicurezza e affidabilità, soprattutto su mobile

Come guardare in streaming sullo schermo della TV

Guarda le partite NHL 2023 senza interruzioni

Chi vincerà le Stanley Cup Finals? Abbonandoti a ExpressVPN potrai trasmettere in modo sicuro e protetto le partite delle tue squadre NHL preferite per tutta la stagione. Dai un’occhiata al nostro NHL hub per ulteriori informazioni!

Guarda le partite NHL in diretta streaming

Calendario NHL 2023-24

Evento Data Inizio stagione regolare 10 ottobre 2023 Outdoor 29 ottobre 2023 (Heritage Classic), 1 gennaio 2024 (Winter Classic) e 17-18 febbraio 2024 (Stadium Series) NHL Thanksgiving Showdown 23 novembre 2023 All-Star Weekend 2-3 febbraio 2024 Fine stagione regolare 18 aprile 2024 2024 Stanley Cup Playoffs 19 aprile – 17 giugno 2024 (post-stagione) 2024 Stanley Cup Finals 8 giugno – 17 giugno 2024 (post-stagione) 2024 NHL Draft 28-29 giugno 2024

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’uso come mezzo di elusione del copyright. Si prega di leggere i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini d’Uso del fornitore di contenuti per ulteriori dettagli.

Domande frequenti per lo streaming sportivo Posso guardare sport in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio di streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione dispone di alcune funzionalità integrate che possono appianare i problemi di streaming più comuni. Posso guardare sport in streaming sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN dispone di app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, esistono cinque modi diversi per guardare lo sport in streaming sulla tua TV con ExpressVPN: – Con l’app nativa per una smart TV, dispositivo Android TV o un altro dispositivo di streaming.

– Riproducendo in streaming sul computer e collegandosi poi al televisore con un cavo HDMI

– Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso la TV o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

– Connettendosi a un router abilitato per ExpressVPN, che consente un numero illimitato di dispositivi e rende super semplice connettersi a diverse posizioni server contemporaneamente

– Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono installare una VPN, come alcune console di streaming e di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi di sicurezza di una VPN. Per maggiori informazioni su tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV a grande schermo, clicca qui sotto o contatta il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per istruzioni dettagliate. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma questo è esattamente il motivo per cui ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite una posizione server, il primo passo è controllare le impostazioni della posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità di internet è lenta Se la connessione internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, esistono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato rispetto alla tua posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnettività subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta nella tua zona

– Il tipo di dispositivo e la potenza di elaborazione Prova a eseguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere il problema: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se dopo aver provato ciascuno dei precedenti suggerimenti, continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti garantisce di guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare la tua squadra preferita da qualsiasi luogo, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.