FAQ: Guardare beIN in streaming con una VPN

Una VPN mi consentirà di guardare beIN Sports in streaming gratuitamente?

No. Per guardare beIN Sports live in streaming devi registrare un account beIN Sports Connect. ExpressVPN è un servizio VPN complementare al tuo abbonamento beIN che ti permette di contrastare le limitazioni dell'ISP e di effettuare lo streaming in modo sicuro ovunque ti trovi, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Quali canali sono inclusi con beIN Sports?

In base al pacchetto scelto, l'abbonamento beIN consente la visione di diversi canali, tra cui beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA e molti altri.

Verifica la pagina dei pacchetti sul sito ufficiale di beIN per un elenco completo.

Su quali dispositivi posso guardare in streaming beIN Sports?

beIN Sports Connect è accessibile dal tuo computer Mac o Windows utilizzando Safari, Google Chrome o Firefox. (Per i migliori risultati, consigliamo di utilizzare l'estensione ExpressVPN per Firefox e Chrome). Sono disponibili anche le app per iOS e Android.

Come posso guardare beIN Sports in streaming su una smart TV?

Nonostante beIN Sports Connect non disponga di un'app dedicata per le smart TV, puoi utilizzare l'app beIN Sports Connect per effettuare lo streaming su Google Chromecast e altri sistemi per smart TV che lo supportano.

Puoi anche guardare in streaming i canali di beIN Sports come Roku, Amazon Fire TV Stick e Apple TV sulle smart TV, utilizzando i servizi di streaming fuboTV o Sling TV (richiede l'aggiunta di Sports Extra).

Guardare beIN Sports su una smart TV con ExpressVPN potrebbe richiedere l'app ExpressVPN per router.

Dove posso trovare le app beIN Sports Connect?

Per scaricare l'app beIN Sports Connect sul tuo dispositivo iOS o Android, cerca “beIN Sports Connect” nell'App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Per guardare beIN Sports in streaming sul tuo computer fisso o portatile, devi semplicemente aprire il browser e andare sulla homepage di beIN Sports Connect.

Una VPN può rallentare lo streaming di beIN Sports?

Qualsiasi VPN potrebbe rallentare la connessione, ma ExpressVPN è costantemente ottimizzata per la velocità, per cui probabilmente non noterai alcuna differenza. In alcuni casi, utilizzare una VPN può perfino rendere la connessione più veloce, soprattutto se il tuo ISP è solito limitare il video streaming.

Cos'altro posso guardare in streaming con ExpressVPN?

ExpressVPN migliora la tua esperienza con un'ampia varietà di servizi web più diffusi, incluse molte reti sportive come ESPN, DAZN e Sky Go.

Scopri di più su come guardare lo sport in streaming con ExpressVPN.