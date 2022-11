La UEFA Conference League è la terza competizione a livello europeo, dove squadre di tutto il continente si sfidano per alzare la coppa. Le migliori squadre che gareggiano nella UEFA Conference League 2022-23 includono West Ham, Villarreal, Fiorentina, Nizza e Anderlecht e ci si aspettano scintilel dai gironi fino alle fasi finali della competizione! Continua a leggere per scoprire come guardare in streaming la UEFA Conference League in modo sicuro con una VPN.

Guarda in streaming la UEFA Conference League 2022 in diretta su NowTV

NowTV Italia detiene i diritti per la UEFA Conference League. Potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito italiana per abbonarsi.

Per guardare le gare in modo sicuro e privato con una VPN:

Connettiti a una posizione sicura del server in Italia. Accedi a NowTV e registrati.

Come trasmettere in streaming le partite della UEFA Conference League 2022–23 nel tuo paese

Diverse emittenti trasmetteranno in diretta streaming le partite della UEFA Conference League. Puoi eseguire lo streaming in sicurezza con una VPN in pochi semplici passaggi:

Collegati a una posizione del server che corrisponde all'emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri vedere la trasmissione americana, connettiti a un server negli Stati Uniti. Controlla il programma dell'emittente che vuoi guardare, come Paramount Plus. Sintonizzati e goditi le partite!

Streaming live di alcune partite di UEFA Europa Conference League in Belgio gratuitamente

RTBF

Prezzo: gratuito

Gli spettatori in Belgio possono guardare alcune partite in streaming della UEFA Conference League su RTBF. Il commento è in francse ma lo streaming è completamente gratuito..

Come trasmettere in streaming le partite della UEFA Europa Conference League 2022–23 negli Stati Uniti

Paramount Plus

Prezzo: 6 USD/mese

Le partite della UEFA Conference League andranno in onda in diretta esclusiva su Paramount Plus. C’è anche una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati, che è utile se si vuole guardrae solo una partita.

Streaming live delle partite della UEFA Europa Conference League 2022–23 nel Regno Unito

BT Sport

Prezzo: 25 GBP/mese

Guarda tutte le partite della stagione 2022-23 della UEFA Conference League, dalla fase a gironi alla finale, in diretta su BT Sport nel Regno Unito. Gli spettatori nel Regno Unito possono abbonarsi senza contratto per lo streaming live di tutti gli sport online con il pass mensile di BT Sport.

Nota: per abbonarti a BT Sport avrai bisogno di una carta di credito/debito nel Regno Unito/Irlanda.

Il calendario 2022–23 della Conference League

Data Fase Luglio 7–Agosto 11, 2022 Qualificazioni Agosto 18–25, 2022 Playoffs Settembre 8–Novembre 3, 2022 Gironi Febbraio 16–23, 2023 Playoffs Marzo 9–16, 2023 Ottavi Aprile 13–20, 2023 Quarti di finale Maggio 11–18, 2023 Semifinali Giugno 7, 2023 Finale

