A cinque anni dall’ultima edizione del torneo, il campionato europeo di calcio femminile (UEFA Women’s Euro) torna quest’estate. I Paesi Bassi sono i campioni in carica, ma le Leonesse d’Inghilterra cercheranno di conquistare il loro primo importante trofeo in patria. La Germania detiene il record con otto titoli, ma ci si aspetta una forte concorrenza da parte di Spagna e Francia, che hanno entrambe delle squadre molto forti. Le azzurre di Milena Bertolini capitanate da Sara Gama debutteranno domenica 10 luglio contro la Francia, nel girone D. Segui l’Italia e il Campionato europeo di calcio femminile UEFA 2022 con la diretta streaming di tutte le 31 partite del torneo, che si svolgeranno in 10 stadi in tutta l’Inghilterra.

Come guardare il campionato UEFA Women’s Euro 2022 in diretta streaming

Diverse emittenti trasmetteranno la competizione calcistica europea. È possibile seguire le partite in diretta streaming in pochi semplici step:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione del server che corrisponda all’emittente che desideri seguire. Ad esempio, se desideri vedere la trasmissione del Regno Unito, connettiti a un server di Londra. Dai un’occhiata al palinsesto dell’emittente che desideri guardare, come ad esempio BBC o ITV . Sintonizzati e divertiti!

Ottieni ExpressVPN

Posso usare una VPN per guardare le partite da un altro paese?

Sebbene sia possibile utilizzare una VPN per accedere alle partite collegandosi a un server VPN situato in un paese diverso dal proprio, tale operazione potrebbe violare il copyright o infrangere i Termini di condizione d’uso del servizio e i Termini del Servizio di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento per la sicurezza e la privacy e non è destinato a essere utilizzato per eludere il copyright. Per questo motivo, non possiamo vedere o controllare ciò che l’utente fa quando è connesso al nostro servizio VPN. È quindi responsabilità dell’utente verificare che il suo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Guarda gratis il campionato UEFA Women’s Euro 2022 in diretta streaming

RAI

Prezzo: gratis

Canale: Rai Play

Se preferisci guardare le partite con il commento in italiano (ovviamente), puoi guardare in diretta streaming le partite del campionato UEFA Women’s Euro 2022 gratis online sulla RAI. Puoi seguirle tramite browser o tramite le sue app per iOS e Android. La RAI consente anche di seguire in streaming altri sport, tra cui il ciclismo, e sono disponibili anche migliaia di film e programmi televisivi italiani in diretta e on-demand.

Vuoi guardare le partite su grande schermo? Scopri come installare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda RaiPlay con una VPN

BBC iPlayer

Prezzo: gratis

Canale: BBC

Se ti sintonizzi al Regno Unito, tutte le 31 partite, da quelle della fase a gironi alla finale allo stadio di Wembley, saranno trasmesse in diretta dalla BBC e disponibili online tramite il servizio di streaming BBC iPlayer.

Vuoi guardare le partite su grande schermo? Scopri come installare ExpressVPN sulla tua TV.

Come trasmettere in streaming con BBC iPlayer

RTÉ Player

Prezzo: gratis

Canali: RTE e RTE 2

È possibile seguire tutte le 31 partite in diretta e gratuitamente su RTÉ Player, poiché l’emittente irlandese possiede i diritti per la trasmissione del campionato UEFA Women’s Euro 2022 in Irlanda.

Guarda RTÉ Player con una VPN

ORF

Prezzo: gratis

Canale: ORF 1

ORF trasmette online le partite del campionato UEFA Women’s Euro 2022 in Austria. Dai un’occhiata alla programmazione dell’emittente per scoprire quali partite sono disponibili per lo streaming.

Segui lo sport in streaming su ORF

Come seguire in diretta streaming il campionato UEFA Women’s Euro 2022 online

ESPN+

Prezzo: 10$ al mese o 100$ all’anno

Canali: ESPN, ESPN2, ESPNU

Negli Stati Uniti, ESPN trasmetterà in diretta streaming 23 delle 31 partite del campionato UEFA Women’s Euro 2022 di quest’estate. Le restanti otto partite saranno disponibili in diretta streaming esclusivamente online su ESPN+.

Guarda ESPN con una VPN

fuboTV

Prezzo: 77$ al mese

Canali: ESPN, ESPN2

FuboTV offre una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati, un ottimo modo per seguire in diretta streaming le partite del campionato UEFA Women’s Euro 2022 online attraverso ESPN e ESPN2. Il pacchetto standard di fuboTV offre una vasta gamma di canali, tra cui Fox, NBC, CNN, AMC, BBC America e MSNBC, oltre a diversi altri pacchetti a pagamento.

Nota: per abbonarsi a fuboTV potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense.

Come guardare in streaming fuboTV

​​ Sling Orange

Prezzo: 45$ al mese

Canali: ESPN, ESPN2

Guarda in diretta streaming le partite del campionato Women’s Euro 2022 con il pacchetto Orange di Sling TV, che offre accesso alle partite su ESPN. È disponibile una prova gratuita di tre giorni se ci si iscrive tramite l’app Sling TV, invece che sul sito web.

Guardi le partite al computer? Per la migliore esperienza streaming, usa l’estensione per il browser Chrome, Firefox o Edge di ExpressVPN.

Come eseguire lo streaming di Sling

DirecTV Stream

Prezzo: a partire da 80$ al mese

Canali: ESPN, ESPN2

Guarda il campionato Women’s Euro 2022 attraverso DirecTV Stream, un servizio di cord-cutting che offre oltre 60 canali tra cui ESPN, che trasmette le partite in diretta. DirecTV Stream è ottimo anche per guardare gli sport più popolari, tra cui NFL, NHL, tennis e boxe.

Nota: per iscriversi potrebbe essere necessaria una carta di credito statunitense.

Guardi le partite al computer? Per la migliore esperienza streaming, usa l’estensione per il browser Chrome, Firefox o Edge di ExpressVPN.

Guarda con DirecTV Stream

Hulu + Live TV

Prezzo: 70$ all’anno

Canali: ESPN, ESPN2

Il servizio live TV di Hulu include ESPN ed ESPN2, che trasmettono in diretta le partite del campionato Women’s Euro 2022 . Il componente aggiuntivo del servizio live TV offre più di 75 canali e consente anche di accedere a stagioni complete di serie TV e film on demand da godersi quando non si guarda il calcio.

Guarda Hulu con una VPN

Guarda le azioni salienti del campionato UEFA Women’s Euro 2022 su UEFA.tv

Prezzo: gratis

Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili in streaming online su UEFA.tv.

Gruppi del campionato UEFA Women’s Euro 2022

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Portogallo

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Programmazione del campionato UEFA Women’s Euro 2022

Le 31 partite si svolgeranno in 10 sedi attraverso otto città inglesi. La partita inaugurale (Inghilterra-Austria) all’Old Trafford inizierà il 6 luglio alle 21:00, mentre la finale si svolgerà allo stadio di Wembley il 31 luglio.

Data Ora Incontro 6 luglio 21:00 Gruppo A: Inghilterra vs. Austria 7 luglio 21:00 Gruppo A: Norvegia vs. Irlanda del Nord 8 luglio 18:00 Gruppo B: Spagna vs. Finlandia 9 luglio 21:00 Gruppo B: Germania vs. Danimarca 9 luglio 18:00 Gruppo C: Portogallo vs. Svizzera 10 luglio 21:00 Gruppo C: Paesi Bassi vs. Svezia 10 luglio 18:00 Gruppo D: Belgio vs. Islanda 10 luglio 21:00 Gruppo D: Francia vs. Italia 11 luglio 18:00 Gruppo A: Austria vs. Irlanda del Nord 12 luglio 21:00 Gruppo A: Inghilterra vs. Norvegia 12 luglio 18:00 Gruppo B: Danimarca vs. Finlandia 13 luglio 21:00 Gruppo B: Germania vs. Spagna 13 luglio 18:00 Gruppo C: Svezia vs. Svizzera 14 luglio 21:00 Gruppo C: Paesi Bassi vs. Portogallo 14 luglio 18:00 Gruppo D: Italia vs. Islanda 15 luglio 21:00 Gruppo D: Francia vs. Belgio 15 luglio 21:00 Gruppo A: Irlanda del Nord vs. Inghilterra 16 luglio 21:00 Gruppo A: Austria vs. Norvegia 16 luglio 21:00 Gruppo B: Finlandia vs. Germania 17 luglio 21:00 Gruppo B: Danimarca vs. Spagna 17 luglio 18:00 Gruppo C: Svizzera vs. Paesi Bassi 18 luglio 18:00 Gruppo C: Svezia vs. Portogallo 18 luglio 21:00 Gruppo D: Islanda vs. Francia 19 luglio 21:00 Gruppo D: Italia vs. Belgio 20 luglio 21:00 Quarti di finale 21 luglio 21:00 Quarti di finale 22 luglio 21:00 Quarti di finale 23 luglio 21:00 Quarti di finale 26 luglio 21:00 Semifinali 27 luglio 21:00 Semifinali 31 luglio 18:00 Finale

Ottieni ExpressVPN