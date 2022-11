Come guardare le finali di Coppa Davis con una VPN

Siamo al momento tanto atteso: gli azzurri del tennis conquistano la semifinale della Coppa Davis e incontreranno il Canada. riusciranno Sonego e compagni a conquistare la finale?

Usa la nostra guida per scoprire le prossime date dei principali tornei del circuito ATP e gli altri appuntamenti internazionali e troverai i migliori servizi per guardare i principali tornei di tennis in live streaming con ExpressVPN.

Guarda gli incontri della Coppa David in live streaming su RAI Play

Prezzo: gratis

Canali: RAI

RAI Italia fornisce una copertura in diretta di eventi tennistici selezionati in Italia. Assicurati di controllare la Programmazione ufficiale RAI per sapere quando verranno trasmessi.

Per guardare gli incontri di tennis live sulla RAI:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione del server in Italia. Registrati su RAI Play . Goditi lo streaming!

Guarda gli incontri di tennis in live streaming online su Eurosport

Prezzo: a partire da 5 euro al mese

Canali: Eurosport

Eurosport fornisce una copertura degli eventi tennistici più importanti durante tutto l’anno. Controlla la Programmazione ufficiale Eurosport Italia per sapere quando verranno trasmessi.

Per guardare il tennis in diretta su Eurosport:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione del server in Italia. Registrati su Eurosport . Potrebbe essere necessario fornire un codice postale italiano (ad esempio “00120, 01100”). Goditi lo streaming!

Guarda gli incontri di tennis in live streaming online su RSI

Prezzo: gratis

Canali: RSI La2

Il canale svizzero RSI La2 trasmetterà gratuitamente in diretta online i seguenti tornei di tennis: Australian Open, Coppa Davis, French Open, Wimbledon e U.S.Open. Per accedere allo streaming:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione del server in Svizzera. Vai sulla pagina Play RSI . Goditi gli incontri!

Guarda gli incontri di tennis in live streaming online sulla BBC

Prezzo: gratis

Canali: BBC Sport

La BBC detiene i diritti di trasmissione per tornei di tennis selezionati nel Regno Unito. La parte migliore? Puoi guardarli gratuitamente! Assicurati di controllare la Programmazione ufficiale di BBC iPlayer per sapere quando verranno trasmessi. Lo streaming è in inglese.

Per goderti lo streaming ovunque ti trovi:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione del server in Svizzera (Zattoo) o nel Regno Unito (BBC iPlayer). Iscriviti su Zattoo o BBC iPlayer . Potrebbe essere necessario fornire un codice postale del Regno Unito per BBC iPlayer (ad esempio “WC1X 0AA”). Inizia a guardare gratis!

Calendario tennis 2021/22

Ecco un elenco dei principali eventi imminenti nel tennis:

Data Torneo Luogo 25 novembre – 5 dicembre 2021 Coppa Davis 2021 Europa Gennaio, 2022 ATP Cup 2022 Australia 17 – 30 gennaio 2022 Australian Open 2022 Australia Maggio, 2022 Internazionali d’Italia Italia Maggio, 2022 Roland Garros (French Open) 2022 Francia Luglio, 2022 Wimbledon 2022 Regno Unito Agosto – Settembre 2022 U.S. Open 2022 Stati Uniti Novembre 2022 Nitto ATP Finals 2022 Londra, Regno Unito Novembre – Dicembre 2022 Coppa Davis 2022 Malaga

