Come guardare la NFL con una VPN

Che tu stia cercando il modo migliore per guardare la NFL con il NFL Game Pass con la tua Apple TV o Android TV, o guardare le partite in streaming del meglio football americano, sei nel posto giusto.

In questa pagina troverai informazioni su come guardare in sicurezza le partite della NFL con una VPN, analisi e pronostici per le prossime partite e tutte le quote per scommettere sul vincente del Super Bowl. Dopo la gran vittoria nel 2022, tutti vorranno strappare la corona ai Los Angeles Rams, che hanno vinto il Superbowl LVI contro i Cincinnati Bengals.

La stagione NFL 2022 prende il via giovedì 8 settembre 2022, quando Matthew Stafford e i campioni in carica del Super Bowl, i Los Angeles Rams affronteranno Josh Allen e i Buffalo Bills. Segui il programma ufficiale per ulteriori informazioni. Usa ExpressVPN per guardare la stagione 2022-23 della NFL e non perderti il Superbowl LVII il prossimo febbraio.

Ottieni NFL Game Pass International e riproduci in streaming la NFL senza blackout

Se stai cercando di seguire ogni partita della NFL, ma non hai un abbonamento via cavo negli Stati Uniti, NFL Game Pass è decisamente l’opzione migliore.

Puoi accedere a NFL Game Pass in tutto il mondo, anche se la versione statunitense non consente lo streaming live delle partite. Alcuni match vengono oscurati anche in diverse parti d’Europa. Solo gli utenti che si iscrivono a Game Pass da un paese non statunitense e diverso dalle località europee selezionate, avranno accesso in live streaming a ogni partita, ovunque si trovino. I prezzi variano in base al paese.

Per accedere a NFL Game Pass con una VPN:

Ottieni ExpressVPN. Collegati a un paese non statunitense in cui sono disponibili tutte le partite. Per ricevere assistenza, contatta il supporto ExpressVPN tramite live chat. Vai su NFL Game Pass e registrati. Siediti e goditi le partite!

Blackouts NFL: International Game Pass vs. U.S. Game Pass

Qual è la differenza tra guardare NFL Game Pass in Germania, Australia, Canada o Stati Uniti? NFL Game Pass è disponibile sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti. Tuttavia, ci sono differenze chiave che ogni fan deve sapere:

Lo U.S. NFL Game Pass non offre lo streaming live delle partite della stagione regolare o della postseason. Fornisce lo streaming di partite precampionato fuori mercato, replay on-demand di ogni partita della stagione regolare e l’archivio NFL Films. Non ci sono blackout delle partite di regular-season (perché nessuna viene mostrata in diretta). È disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Nella maggior parte degli altri mercati, come il Messico e gran parte dei paesi dell’UE, l’NFL Game Pass internazionale offre tutte le 256 partite della stagione regolare più i playoff NFL e il Super Bowl. Gli utenti che cercano di guardare la NFL nel Regno Unito o in Irlanda sono soggetti a blackout su alcune partite, mentre per gli spettatori che vogliono trasmettere in streaming la NFL in Canada, Game Pass è disponibile esclusivamente tramite DAZN.

La maggior parte degli abbonati internazionali a Game Pass ha accesso a NFL RedZone, ALLA NFL Network e a tutta la programmazione di NFL Films. È disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Riproduci in streaming le partite NFL sulle piattaforme di streaming

Streaming delle partite in diretta su DAZN

Prezzo: a partire da 14,99 € al mese

Puoi seguire la stagione NFL 2022-23 in diretta su DAZN.

Potrebbe essere necessario fornire una carta di credito/debito italiana valida e un codice postale (ad esempio, 00010, 20010). Se non disponi di un conto bancario italiano, puoi iscriverti tramite PayPal, acquisto in-app Apple o carta regalo (prepagata).

Per guardare la NFL in diretta su DAZN:

Ottieni ExpressVPN. Collegati a una posizione server in Italia. Vai su DAZN e registrati. Sintonizzati e goditi le partite!

Guarda le partite in diretta su Sling TV

Prezzo: 35 USD/mese

Canali: ESPN, Fox, e NBC

Sling TV fornisce l’accesso a tutti i canali che trasmettono le partite NFL. È disponibile una prova gratuita di tre giorni.

Per guardare la NFL in diretta su Sling TV:

Nota: per ottenere la prova gratuita di Sling TV è necessario utilizzare l’app Sling TV anziché registrarsi sul sito Web.

Streaming della NFL su fuboTV

Prezzo: 65 USD/mese

Canali: CBS, Fox, e NBC

Che ne dici di un altro modo per seguire le partite della NFL? Usa la prova gratuita di sette giorni su fuboTV per guardare il football e altri sport come la MLB e la NHL!

Per guardare le partite NFL in diretta con fuboTV:

Nota: avrai bisogno di una carta di credito/debito statunitense per iscriverti. L’indirizzo di fatturazione utilizzato può determinare quali canali locali sono disponibili e potresti non essere in grado di modificare la tua posizione.

Streaming live su Hulu + Live TV

Prezzo: a partire da 70 USD/mese

Canali: CBS, ESPN, Fox, e NBC

Hulu+Live TV rappresenta un altro modo per seguire le partite NFL dal vivo. Offre anche una prova gratuita di sette giorni. Le partite mostrate sono soggette alla disponibilità regionale e alle restrizioni dei blackout. Potrebbe essere necessario fornire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10012, 48104) e una carta di credito.

Per guardare le partite NFL live con Hulu + Live TV:

Guarda su YouTube TV

Prezzo: a partire da 65 USD/mese

Canali: Fox, CBS, NBC, ESPN

YouTube offre una varietà di canali che trasmettono le partite NFL e l’abbonamento costa 65 USD/mese. Potrebbe essere necessario inviare un codice postale statunitense (ad esempio, 10022, 48104, ecc.). Se non hai voglia di impegnarti su YouTube TV, utilizza la prova gratuita di cinque giorni.

Per guardare:

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito valida negli Stati Uniti o di PayPal per iscriverti a YouTube TV. Puoi comunque iscriverti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non disponi di una carta di credito/debito statunitense.

Altre opzioni di streaming NFL

Ci sono alcune opzioni che non ti offriranno accesso completo a tutte le partite, ma potrebbero soddisfare le tue esigenze.

Streaming su Paramount+

Prezzo: 5 USD/mese

Canali: CBS

Paramount+ ha un pacchetto “Essential” che offre una varietà di canali CBS locali che trasmettono partite dei playoff NFL. L’abbonamento costa 5 USD/mese. Se non hai voglia di impegnarti con Paramount+ o vuoi solo guardare una partita specifica, è disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Per guardare:

Collegati a una posizione erver negli Stati Uniti che corrisponda a una delle squadre Visita Paramount+ e registrati Nel giorno della partita visita Paramount+ e scopri le partite sotto 'Live TV' Goditi le partite!

Sintonizzati su Peacock

Prezzo: 5 USD/mese

Usando Peacock puoi guardare le partite trasmesse dalla NBC e il costo è di 5 USD/mese

Per guardare:

Collegati a una posizione server negli Stati Uniti. Visita Peacock e registrati. Accedi a Peacock la domenica per guardare le partite!

NFL con una VPN: Ulteriori informazioni sul Game Pass

Se stai cercando ulteriori informazioni prima di impegnarti in un abbonamento Game Pass, ecco le risposte ad alcune delle domande che potresti avere:

Posso guardare NFL Game Pass in Europa?

Gli spettatori dell’UE che si abbonano a NFL Game Pass dalla maggior parte delle località diverse dal Regno Unito o Irlanda dovrebbero avere accesso a tutte le partite in diretta, anche se potrebbero essere applicati blackout limitati nel caso tali utenti provassero a guardare dal Regno Unito o dall’Irlanda.

Qual è il luogo più economico per ottenere NFL International Game Pass?

I prezzi per NFL international Game Pass variano da regione a regione, ma le località sudamericane tendono a offrire i prezzi più bassi, fino ad arrivare a 75 USD per la stagione. Per informazioni su paesi specifici, contatta il supporto ExpressVPN.

I rimborsi sugli abbonamenti sono validi fino a sette giorni dopo la data di acquisto. I rimborsi per le prove gratuite sono validi fino a tre giorni dopo la fine del periodo di prova. Maggiori dettagli sono disponibili sul Sito Web NFL Digital Care.

Su quali dispositivi posso guardare International NFL Game Pass?

NFL Game Pass funziona sui seguenti dispositivi. Per configurare ExpressVPN sul tuo dispositivo, segui il link corrispondente qui sotto:

Come risolvere i problemi di streaming di NFL Game Pass International

Non lasciare che una connessione instabile scombini i tuoi piani! Se riscontri problemi durante lo streaming della NFL, contatta il Supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.

Programma NFL 2023

La NFL ha appena pubblicato il programma completo per la stagione 2022-23. Prenderà il via giovedì 8 settembre alle 20:20, quando i Buffalo Bills faranno visita ai campioni in carica del Super Bowl, i Los Angeles Rams. Per vedere il programma completo della NFL per il 2023 e scoprire quando gioca la tua squadra, visita NFL.com. Le partite di preseason inizieranno con l’annuale hall of Fame (Raiders vs. Jaguars) il 5 agosto, con il programma completo della preseason che va dall’11 al 28 agosto.

Date della stagione NFL 2021 Nome Data Luogo NFL Draft 28 – 30 aprile 2022 Las Vegas Regular season 8 settembre 2022 – 8 gennaio 2023 Stati Uniti Playoffs Data di inizio: 14 gennaio 2023 Stati Uniti Pro Bowl 5 febbraio 2023 Orlando, Florida Super Bowl LVII 12 febbraio 2023 Glendale, Arizona

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del tuo fornitore di contenuti per maggiori dettagli.