In breve, ci sono cinque modi diversi per seguire lo sport in streaming sulla TV con ExpressVPN:

-Con l’app nativa per smart TV o un dispositivo di streaming

-Effettuando lo streaming sul computer e collegando il televisore con un cavo HDMI

-Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso il televisore o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

-Collegandosi a un router che supporta ExpressVPN, che consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e rende semplicissima la connessione simultanea a diversi server

-Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono ospitare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi in termini di sicurezza di una VPN (nota che collegando l’Apple TV o la console di gioco a un router, è possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi!).

Per maggiori informazioni su come utilizzare ExpressVPN sul tuo televisore a grande schermo, clicca qui o contatta il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere istruzioni passo dopo passo.