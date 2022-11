Da Berlino a Boston, i sei appuntamenti Abbott World Marathon Majors sono considerati il gold standard delle gare per i migliori corridori del mondo. Anche se non è possibile assicurarsi uno dei prestigiosi posti per assistere a una di queste maratone, è facile essere coinvolti nell’azione seguendo la trasmissione in diretta online. Sono trasmessi diversi eventi live e gratuiti su varie reti, tra cui NBC ed ESPN negli Stati Uniti. Controlla il programma ufficiale per vedere quando si svolgono le gare e continua a leggere per imparare come trasmettere le maratone in streaming in modo sicuro con una VPN.

Come trasmettere maratone in live streaming con una VPN

Per guardare le più grandi maratone del mondo con maggiore privacy e sicurezza:

Ottieni ExpressVPN . Connettiti a una posizione del server che corrisponda alla posizione da cui viene trasmessa la gara che desideri guardare. Scegli la tua piattaforma di streaming preferita. Rilassati e goditi la gara!

Vuoi guardare sul computer? Per una migliore esperienza di streaming, utilizza l’estensione ExpressVPN per i browser Chrome, Firefox, o Edge.

Programma Abbott World Marathon Majors 2022

Ecco il programma delle gare più prestigiose del mondo.

Evento Data Maratona di Berlino 25 settembre 2022 Maratona di Londra 2 ottobre 2022 Maratona di Chicago 9 ottobre 2022 Maratona di New York 6 novembre 2022 Maratona di Tokyo 5 marzo 2023 Maratona di Boston 17 aprile 2023

Maratona di Berlino

Data: domenica, 25 settembre 2022

Record della corsa maschile: 2:01:39 (Eliud Kipchoge, 2018)

Record della corsa femminile: 2:18:11 (Gladys Cherono, 2018)

La Maratona di Berlino del 2022 potrebbe riservare grandi sorprese. L’evento di 42 km è stato il luogo di numerosi record mondiali da quando si è tenuto per la prima volta nel 1974. Horst Milde, panettiere e appassionato di corsa, fondò la Maratona di Berlino nel 1974. La gara inizia e termina vicino alla Porta di Brandeburgo del 18° secolo.

Maratona di Londra

Data: domenica, 2 ottobre 2022

Record della corsa maschile: 2:02:37 (Eliud Kipchoge, 2019)

Record della corsa femminile: 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)

Sebbene la Maratona di Londra possa risultare relativamente nuova, essendo stata fondata solo nel 1981, è diventata rapidamente una delle preferite dai fan con un’atmosfera che va ad arricchire lo spettacolo della gara stessa. Nonostante l’evento si tenga in genere ad aprile, negli ultimi anni si è tenuto a ottobre a causa della pandemia. I partecipanti hanno contribuito a raccogliere oltre 1 milione di sterline per beneficenza dalla prima maratona di Londra.

Maratona di Chicago

Data: domenica, 9 ottobre 2022

Record della corsa maschile: 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)

Record della corsa femminile: 2:14:04 (Brigid Kosgei, 2019)

Sebbene le maratone annuali di Chicago si siano svolte fin dall’inizio del 20° secolo, bisogna aspettare il 1977 per vedere l’edizione moderna della Maratona di Chicago. I corridori raccolgono fondi per diversi enti di beneficenza, con l’evento che ha assicurato oltre 10 milioni ogni anno dal 2009 al 2019.

Maratona di New York

Data: domenica, 6 novembre 2022

Record della corsa maschile: 2:05:05 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record della corsa femminile: 2:22:31 (Margaret Okayo, 2003)

La maratona di New York è la più grande del mondo, e non perché attraversa tutti e cinque i quartieri della Grande Mela. Oltre 53.000 persone hanno terminato la maratona di New York nel 2019, due anni dopo che ben 98.247 persone hanno fatto domanda per partecipare. ESPN trasmette la popolare gara a livello nazionale dal 2013.

Maratona di Tokyo

Data: domenica, 5 marzo 2023

Record della corsa maschile: 2:02:40 (Eliud Kipchoge, 2022)

Record della corsa femminile: 2:16:02 (Brigid Kosgei, 2022)

La Maratona di Tokyo è la più recente delle sei principali maratone mondiali, essendosi tenuta la prima gara solo nel 2007. I kenioti Eliud Kipchoge e Brigid Kosgei hanno stabilito tempi record nel 2022. Masakazu Fujiwara, che è arrivato primo dopo aver totalizzato un tempo di 2:12:19 nel 2020, rimane l’unico giapponese maschio ad aver vinto la Maratona di Tokyo.

Maratona di Boston

Data: lunedì, 17 aprile 2023

Record della corsa maschile: 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record della corsa femminile: 2:19:59 (Buzunesh Deba, 2014)

La Maratona di Boston è legata alla città quasi quanto Larry Bird e le vongole. Il Marathon Monday, il terzo lunedì di aprile, include anche una partita casalinga dei Boston Red Sox giocata poco dopo le 11:00 EDT. La maratona di Boston include di tutto, dai corridori che indossano costumi ai musicisti che suonano tamburi taiko dal Giappone.

Ottieni ExpressVPN

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del tuo fornitore di contenuti per maggiori dettagli.