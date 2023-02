Come guardare in diretta streaming la 24 Ore di Le Mans

Diverse emittenti trasmetteranno la gara endurance. Puoi goderti lo streaming dell’evento in modo privato e sicuro in pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server che corrisponda all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri seguire la trasmissione nel Regno Unito, connettiti a un server a Londra. Controlla il programma dell’emittente che desideri guardare, ad esempio, Eurosport . Sintonizzati e goditi la gara!

Guarda in modo gratuito la diretta streaming della 24 Ore di Le Mans 2023

Eurosport

Prezzo: da 4,99 EUR/mese

Canali: Eurosport 1

Gli spettatori in Italia ma anche nel resto d’Europa e in Australia possono guardare in diretta streaming la 24 Ore di Le Mans su Eurosport, un’emittente popolare per una serie di sport motoristici e eventi ciclistici come il Giro d’Italia e disponibile anche sulla piattafroma DAZN in Italia. Assicurati di controllare il programma ufficiale di Eurosport prima di sintonizzarti per vedere quando iniziano gli eventi. Eurosport offre una prova gratuita di 7 giorni.

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito locale per abbonarsi a Eurosport nel paese prescelto.

Come eseguire lo streaming sul grande schermo di una TV

Servus TV

Prezzo: gratuito

Il servizio austriaco ServusTV offre un’opzione gratuita per trasmettere in diretta streaming la 24 Ore di Le Mans con commento in tedesco. Servus TV rappresenta anche un ottimo modo per seguire altri sport motoristici popolari come la MotoGP, alcune gare selezionate di Formula 1 e il calcio con la Uefa Champions League. Puoi guardare anche utilizzando le app per dispositivi mobili.

Per trasmettere gratuitamente in streaming la 24 Ore di Le Mans su Servus TV, è sufficiente collegarsi a uno dei nostri sicuri Server VPN austriaci, poi controllare gli avvenimenti motoristici in programma su Servus TV.

Vuoi vederlo su computer? Per una migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

L’Equipe TV

Prezzo: gratuito

Gli spettatori in Francia possono trasmettere in streaming ogni minuto della competizione endurance di 24 ore tramite il sito web dell’emittente francese L’Equipe. L’aspetto migliore è che il servizio è completamente gratuito, devi solo registrarti. L’Equipe è il principale giornale francese dedicato allo sport e vanta un forte seguito anche per i suoi contenuti online. Oltre a permetterti di trasmettere in streaming la 24 Ore di Le Mans in Francia, L’Equipe è un ottimo modo per guardare gli sport in diretta e gli highlights.

Vuoi vederlo su computer? Per una migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Altri modi per guardare in diretta streaming la 24 Ore di Le Mans online

Sling TV

Prezzo: a partire da 35 USD/mese

Canali: MotorTrend

Sling TV è un popolare servizio di cord-cutting statunitense che offre diverse reti sportive regionali e stazioni locali. Puoi guardare la 24 Ore di Le Mans trasmessa negli Stati Uniti attraverso il canale MotorTrend, disponibile tramite il pacchetto Orange di Sling TV (include 31 canali ed è anche un ottimo modo per guardare una miriade di altri sport, tra cui l’NBA, la NFL, il tennis e il ciclismo). Se ti iscrivi tramite le app di Sling TV, puoi ottenere una prova gratuita di 3 giorni.

Nota: potrebbe essere necessario un codice postale statunitense (ad esempio 90210 o 10022) e una carta di credito per registrarsi.

Vuoi guardarlo sul grande schermo della TV? Scopri tutti i modi di ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

fuboTV

Prezzo: a partire da 70 USD/mese

Canali: MotorTrend

Trasmetti in streaming la 24 Ore di Le Mans su fuboTV, un servizio di cord-cutting rivolto agli appassionati di sport che può contare oltre 120 canali. Il servizio di streaming offre una prova gratuita di 7 giorni.

Come eseguire lo streaming di fubo TV

YouTube TV

Prezzo: 65 USD/mese

Canali: MotorTrend

YouTube TV offre più di 70 canali, tra cui diversi che ti consentono di guardare i principali sport come la NFL, l’NBA, la Premier League, la boxe e il golf. Sintonizzati su MotorTrend per trasmettere in diretta streaming la 24 Ore di Le Mans. Il servizio di cord-cutting offre una prova gratuita e app per tutti i dispositivi.

Guarda YouTube con ExpressVPN

DirecTV Stream

Prezzo: a partire da 80 USD/mese

Canali: MotorTrend

Guarda l’edizione 2022 della 24 Ore di Le Mans su MotorTrend online tramite DirecTV Stream, un servizio di cord-cutting con oltre 60 canali disponibili, incluso MotorTrend, che trasmette la gara in diretta. DirecTV è anche un ottimo modo per guardare sport popolari come la NFL, la NHL, il tennis e la boxe.

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito statunitense per registrarsi.

Vuoi vederlo su computer? Per una migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Guarda con DirecTV Stream

Guarda gratuitamente i momenti salienti della 24 Ore di Le Mans 2023

Prezzo: gratuito

Il canale YouTube ufficiale della 24 Ore di Le Mans trasmetterà gratuitamente le repliche complete della gara e i momenti salienti.

Quando si svolge l’edizione 2023 della 24 Ore di Le Mans?

La 24 Ore di Le Mans ha inizio l’10 e il 11 giugno 2022 alle 16:00 ora locale a Le Mans, in Francia. Il percorso di 13.626 chilometri è noto come Circuit de la Sarthe e comprende nove chilometri su strade pubbliche e 4,5 chilometri di pista asfaltata.

