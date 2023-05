La stagione inaugurale della LIV Golf Invitational Series ha riservato colpi di scena sia dentro che fuori dal campo. Brooks Koepka, Phil Mickelson e molte altre ex stelle del PGA Tour tornano a calcare le scene per partecipare a 14 diversi eventi che vanno da Boston e Chicago fino a Jeddah e Singapore.

La stagione 2023 di LIV Golf è iniziata ufficialmente quando Mickelson e altre stelle del LIV Golf si sono trovati insieme sul campo da golf El Camaleón Mayakoba in Messico, dove Charles Howell III ha conquistato il suo primo titolo LIV contro Peter Uihlein.

Continua a leggere per scoprire come vedere in streaming la LIV Golf Invitational Series 2023.

Come guardare la LIV Golf 2023 in streaming gratuitamente

La LIV Golf Series sarà trasmessa gratuitamente in streaming sull’app The CW. Per guardare la LIV Golf in streaming online in modo sicuro con una VPN:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server sicura negli Stati Uniti. Scarica l’app The CW. Sintonizzati e goditi il golf in HD!

Vuoi guardarlo su computer? Per una migliore esperienza streaming del golf, assicurati di utilizzare l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Come guardare in streaming sulla TV

Guarda in streaming gratuitamente sull’app LIV Golf Plus

Prezzo: gratis

L’app LIV Golf Plus trasmetterà eventi in diretta in oltre 180 territori durante la stagione 2023. Tutti i tornei della LIV Golf possono essere guardati in modo gratuito tramite l’app! LIV Golf Plus è disponibile gratuitamente per il download per piattaforme tra cui iOS, Android, Apple TV e FireTV. Le trasmissioni della LIV Golf League saranno disponibili anche su LIVGolfplus.com.

Guarda la LIV Golf gratuitamente su 7plus

Prezzo: GRATIS

La rete australiana Seven offre gratuitamente streaming live dei tornei golf LIV sulla sua piattaforma di streaming 7plus.

Per guardare la LIV Golf gratis online su 7plus:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server in Australia. Registrati su 7plus. Potrebbe essere necessario fornire un codice postale australiano come 2001 o 3001. Controlla il programma e inizia lo streaming sul canale 7mate!

Guarda in streaming la LIV Golf Invitational Series sui servizi di prova gratuiti

Prezzo: a partire da 65 USD/mese

Che tu abbia un abbonamento via cavo negli Stati Uniti o un servizio di cord-cutting, The CW offre l’opportunità di seguire la LIV Golf Series. Tuttavia, tieni presente che le partite del venerdì andranno in onda esclusivamente sull’app The CW.

Per guardare la LIV Golf su The CW:

Ottieni ExpressVPN Connettiti a una posizione server negli Stati Uniti Vai su YouTube TV (73 USD/mese), Hulu + Live TV (70 USD/mese), o DirecTV Now (90 USD/mese, utilizza il pacchetto “Ultimate” o superiore) e registrati. Potrebbe essere necessario inserire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10001, 48104). Rilassati e divertiti!

Scopri di più su come guardare YouTube TV, Hulu+Live TV, e DirecTV Now con ExpressVPN.

Guarda in streaming sulla tua TV a grande schermo

Guarda in streaming la LIV Golf Invitational Series su DAZN

Prezzo: 25 CAD/mese o 200 CAD/anno

DAZN trasmette eventi della LIV Golf in Canada, sia live che on demand. Potrebbe essere necessario fornire una carta di credito/debito canadese valida e un codice postale (ad esempio, G1X 2W1, V9N 9C5). Se non hai un conto bancario canadese, puoi registrarti tramite PayPal, acquisto in-app Apple, o gift card (prepagata). Puoi inoltre approfittare della sua prova gratuita di 7 giorni per guardare il LIV Golf International Chicago.

Nota: il tuo abbonamento DAZN sarà bloccato in Canada e non potrà essere modificato in un altro paese, nemmeno quando viaggi.

Guarda DAZN in streaming con una VPN

Programma LIV Golf 2023

La stagione 2023 della LIV Golf prevede 14 eventi in tutto il paese. Puoi trovare il programma completo qui, o di seguito:

Evento Date LIV Golf Mayakoba 24-26 febbraio LIV Golf Tucson 17-19 marzo LIV Golf Orlando 31 marzo-2 aprile LIV Golf Adelaide 21-23 aprile LIV Golf Singapore 28-30 aprile LIV Golf Tulsa 12-14 maggio LIV Golf Washington, D.C. 26-28 maggio LIV Golf Valderrama 30 giugno-2 luglio LIV Golf London 7-9 luglio LIV Golf Greenbrier 4-6 agosto LIV Golf Bedminster 11-13 agosto LIV Golf Chicago 22-24 settembre LIV Golf Miami 20-22 ottobre LIV Golf Jeddah 3-5 novembre

Quali sono i team LIV Golf 2023?

La stagione 2023 della LIV Golf presenta 12 team composti da quattro uomini. A differenza della passata stagione, i giocatori dovrebbero rimanere nel proprio team per tutto l’anno.

Team Capitano Altri membri Torque GC Joaquin Niemann Mito Pereira, Sebastian Munoz, e David Puig Majesticks GC Ian Poulter and Henrik Stenson Lee Westwood e Sam Horsfield Smash GC Brooks Koepka Matt Wolff e Jason Kokrak 4 Aces GC Dustin Johnson Patrick Reed, Pat Perez, e Peter Uihlein Fire Balls GC Sergio Garcia Abe Ancer, Carlos Ortiz, e Eugenio Chacarra HY Flyers GC Phil Mickelson Brendan Stelee, Cameron Tringale, e James Piot Iron Heads GC Kevin Na Danny Lee, Sihwan Kim, e Scott Vincent RangeGoats GC Bubba Watson Harold Varner III, Talor Gooch, e Thomas Pieters Ripper GC Cam Smith Jediah Morgan, Marc Leishman, e Matt Jones Cleeks GC Martin Kaymer Bernd Wiesberger, Richard Bland, e Graeme McDowell Crushers GC Bryson DeChambeau Paul Casey, Anirban Lahiri, e Charles Howell III Stinger GC Louis Oosthuizen Branden Grace, Charl Schwartzel, e Dean Burmester

In che modo la LIV Golf si differenzia dal PGA Tour?

Sebbene la LIV Golf manterrà la maggior parte delle regole tradizionali del golf professionistico, i cambiamenti più significativi rientrano nel format. Anziché giocare quattro round spalmati su quattro giorni, i golfisti LIV giocheranno tre round in tre giorni. Non sono previsti nemmeno tagli, il che significa che ogni golfista giocherà tre round.

Nel tentativo di accelerare lo svolgimento dei tornei, i tornei LIV utilizzeranno le cosiddette partenze “shotgun”. I golfisti partiranno simultaneamente affrontando tutte le 18 buche anziché dividersi nei due tradizionali gruppi che partono solitamente dalla prima e dalla decima buca.

Sebbene i tornei LIV saranno caratterizzati da competizioni individuali, sono in programma anche eventi a squadre che prevedono 8 gruppi da quattro componenti. I capitani selezionati, sceglieranno le squadre prima di ogni torneo e competeranno per ulteriori premi in denaro.

La LIV Golf prende il nome dal numero romano corrispondente al 54, il punteggio che si otterrebbe se ogni buca su un campo par-72 fosse chiusa con un bird. Ogni golfista giocherà sulle 54 buche anche durante gli eventi LIV.

Quali sono i nomi più importanti del LIV Golf Invitational Series?

Il sei volte vincitore di un major Phil Mickelson e il vincitore del Masters 2020 Dustin Johnson fanno parte dei 48 golfisti che si sono uniti alla LIV Golf in tempo per l’evento londinese. Johnson ricopriva la 15° posizione del ranking mondiale quando ha debuttato la LIV Golf a giugno.

Altri nomi familiari includono Sergio García, Louis Oosthuizen e Talor Gooch. Sebbene i vincitori dei major Brooks Koepka, Bryson DeChambeau e Patrick Reed abbiano preso parte al nuovo tour in un secondo momento, non hanno fatto il loro debutto fino al secondo evento al Pumpkin Ridge Golf Club in Oregon il 30 giugno.

La LIV ha dimostrato di non badare a spese quando si è trattato di investire per attirare i migliori golfisti del mondo. Secondo quanto riferito, Johnson ha firmato un accordo del valore di almeno 125 milioni di dollari per unirsi alla lega. (Tiger Woods, il golfista PGA più pagato di tutti i tempi, non ha fatto sapere se farà parte o meno della LIV.)

Ogni golfista che partecipa ai tornei LIV ha la garanzia di percepire un pagamento a sei cifre. Front Office Sports ha dichiarato che l’ultimo classificato in un evento LIV riceverà 120.000 USD.

Il 9 giugno 2022, l’organizzazione del PGA Tour ha annunciato che coloro che sono entrati a far parte della LIV Golf, inclusi Mickelson e Johnson, sono “sospesi o comunque non ammessi a partecipare” al torneo del PGA Tour.

Domande frequenti per lo streaming sportivo Posso guardare sport in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio di streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione dispone di alcune funzionalità integrate che possono appianare i problemi di streaming più comuni. Posso guardare sport in streaming sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN dispone di app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, esistono cinque modi diversi per guardare lo sport in streaming sulla tua TV con ExpressVPN: – Con l’app nativa per una smart TV, dispositivo Android TV o un altro dispositivo di streaming.

– Riproducendo in streaming sul computer e collegandosi poi al televisore con un cavo HDMI

– Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso la TV o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

– Connettendosi a un router abilitato per ExpressVPN, che consente un numero illimitato di dispositivi e rende super semplice connettersi a diverse posizioni server contemporaneamente

– Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono installare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer ha bisogno di essere configurato solo una volta, anche se non fornisce tutti i vantaggi di sicurezza di una VPN. (Nota che collegando la tua Apple TV o console di gioco a un router, puoi ottenere il meglio da entrambi i mondi!) Per maggiori informazioni su tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV a grande schermo, clicca qui sotto o contatta il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per istruzioni dettagliate. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma questo è esattamente il motivo per cui ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite una posizione server, il primo passo è controllare le impostazioni della posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità di internet è lenta Se la connessione internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, esistono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato rispetto alla tua posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnettività subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta nella tua zona

– Il tipo di dispositivo e la potenza di elaborazione Prova a eseguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere il problema: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se dopo aver provato ciascuno dei precedenti suggerimenti, continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti garantisce di guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare la tua squadra preferita da qualsiasi luogo, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.