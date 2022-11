Guarda in streaming tutte le corse del Gran Premio 2022

Il ricordo della grande sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nell’ultima stagione è ancora caldo, per non parlare poi del documentario di Netflix, Drive to Survive! Insomma, è tutto pronto per dare il via alla nuova stagione di Formula 1.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni per guardare in streaming tutte le corse e i Gran Premi del mondo e il calendario aggiornato.

Guarda in streaming gratuito il Gran Premio di Formula 1 2022 in diretta su TV8

Prezzo: gratis

Canali: TV8

TV8 trasmette le gare di F1 in diretta sul proprio sito web. La parte migliore? È completamente gratuito!

Per guardare le gare in sicurezza con una VPN:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione sicura del server in Italia . Vai su TV8 e registrati. Guarda le gare in diretta!

Nota: dai un’occhiata alla programmazione ufficiale per conoscere tutte le date e gli orari.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi di installare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda in streaming il Gran Premio di Formula 1 2022 in diretta su NowTV

NowTV Italia è l’emittente ufficiale del Gran Premio di Formula 1 in Italia. Potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito italiana per abbonarsi.

Per guardare le gare in modo sicuro e privato con una VPN:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione sicura del server in Italia. Accedi a NowTV e registrati. Goditi le corse!

Nota: dai un’occhiata alla programmazione ufficiale per conoscere tutte le date e gli orari.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi di installare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda i Gran Premi della Formula 1 2022 dal vivo su ORF e RTBF

Prezzo: gratis

Canali: ORF e RTBF

ORF offrirà la visione in chiaro e con telecronaca in tedesco dei Gran Premi di Formula 1 per l’Austria. Mentre RTBF, canale belga, trasmette con il commentario francese. Lo streaming è completamente gratuito!

Per guardare le gare con maggiore sicurezza e privacy:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione sicura del server in Austria o Belgio. Scegli il tuo sito preferito ( ORF o RTBF) Goditi lo streaming!

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app sul tuo dispositivo Android o iOS.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi di installare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda i momenti salienti della Formula 1 2022

Prezzo: gratis

Channel 4 e il Canale ufficiale YouTube della Formula 1 trasmetteranno dal vivo tutti i momenti salienti di tutte le gare della stagione di F1.

Per guardare:

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app All 4 sul tuo dispositivo Android o iOS.

Come guardare la Formula 1: Calendario FIA 2022

Ecco il calendario della F1 2022 della prossima stagione.

Data Formula 1 Grand Prix Dove 20 Marzo 2022 Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit 27 Marzo 2022 Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Street Circuit 10 Aprile 2022 Australian Grand Prix Melbourne Grand Prix Circuit 24 Aprile 2022 Gran Premio Dell’Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 8 Maggio 2022 Miami Grand Prix Miami International Autodrome 22 Maggio 2022 Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya 29 Maggio 2022 Grand Prix de Monaco Circuit de Monaco 12 Giugno 2022 Azerbaijan Grand Prix Baku City Circuit 19 Giugno 2022 Canadian Grand Prix Circuit Gilles-Villeneuve 3 Luglio 2022 British Grand Prix Silverstone Circuit 10 Luglio 2022 Austrian Grand Prix Red Bull Ring 24 Luglio 2022 Grand Prix de France Circuit Paul Ricard 31 Luglio 2022 Hungarian Grand Prix Hungaroring 28 Agosto 2022 Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps 4 Settembre 2022 Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort 11 Settembre 2022 Italian Grand Prix Autodromo Nazionale Monza 2 Ottobre 2022 Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit 9 Ottobre 2022 Japanese Grand Prix Suzuka International Racing Course 23 Ottobre 2022 United States Grand Prix Circuit of the Americas 30 Ottobre 2022 Mexican Grand Prix Autodromo Hermanos Rodriguez 13 Novembre 2022 Brazil Grand Prix Autodromo Jose Carlos Pace 20 Novembre 2022 Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit

FAQ: come guardare online la Formula 1 Posso guardare in streaming gli sport sul mio computer? Assolutamente! Se stai accedendo a un servizio in streaming dal tuo browser, assicurati di installare l’estensione di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione comprende anche nuove funzioni che risolvono alcuni comuni problemi nello streaming. Posso guardare in streaming gli sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Dove posso guardare la gara di questa settimana? Controlla le informazioni sugli eventi in questa pagina, per conoscere data luogo e servizi streaming disponibili per la prossima gara.

Per guardare online la Formula 1, segui questi passaggi: Ottieni ExpressVPN Scegli un server sicuro nel paese del servizio che preferisci Accedi al tuo servizio streaming preferito Goditi le corse! Si terrà il Gran Premio in Russia? A causa del conflitto in Ucraina, la Formula 1 ha rescisso il contratto con la Russia per il Gran Premio. Al momento non si prevede un ritorno delle corse in questo paese. Come posso guardare gli sport in streaming sulla mia TV con una VPN? Molto brevemente, ci sono cinque modi diversi per guardare gli sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: Con la nostra app per smart TV o streaming device

Connettendo la TV al computer con un cavo HDMI

Con il mirroring o il casting wireless alla tua TV o dispositivo di streaming dal computer o smartphone

Attivando un router ExpressVPN, che ti permette di connettere più dispositivi contemporaneamente e ti permette di connetterti a server differenti facilmente

Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per tutti i dispositivi che non possono installare una VPN, come Apple TV o le console per il gaming. MediaStreamer viene configurato una volta sola, anche se non fornisce gli stessi benefici di una VPN (se connetti la tua Apple TV o console a un router, otterrai il meglio della sicurezza e del divertimento!).

Per tutte le informazioni su come ottenere ExpressVPN sul grande schermo, clicca qui o contatta il nostro supporto disponibile 24/7 per una guida passo per passo. Mi sono connesso alla posizione VPN consigliata ma non riesco ad accedere al servizio streaming! Non preoccuparti! La velocità di caricamento del server cambia rapidamente (soprattutto se persone in tutto il mondo cercano di guardare lo stesso evento), ma proprio per questo ExpressVPN ha posizioni server ultra veloci in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere ad un sito negli Stati Uniti o in Italia, per esempio, prova a cambiare posizione server in quei paesi.

Se ti stai connettendo a un paese con solo una posizione server, il primo passo da fare è controllare le tue impostazioni di localizzazione. Se sei su un dispositivo mobile, disconnetti la VPN, spegni la localizzazione, e riconnettiti alla VPN. Su Mac e Windows, puoi disattivare la localizzazione dalle impostazioni di Privacy e Sicurezza.

Per ulteriore aiuto consulta questo articolo nel nostro Centro di Supporto, o se riscontri ancora problemi di accesso, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata. Mi sono connesso alla VPN ma internet è rallentato Se la tua connessione internet è lenta o il tuo streaming non funziona, ci sono una serie di possibilità: La distanza della posizione server VPN selezionata alla tua posizione reale

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless)

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless) Interferenza da parte dei provider di servizi internet per determinati protocolli VPN

Scarsa connettività nella posizione del server VPN scelta

Il tuo dispositivo e la sua potenza Per risolvere, prova uno di questi step: Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Connettiti a una posizione server VPN diversa

Cambia il protocollo VPN Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non sei ancora in grado di navigare in internet, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata. Che servizi streaming posso utilizzare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con le app di streaming più famose in tutto il mondo. Usare una VPN per lo streaming ti assicura uno streaming in HD velocissimo e senza limitazioni, senza ISP throttling (il quale può rallentare la connessione). Se vuoi continuare a guardare la tua squadra del cuore ovunque – anche mentre viaggi o su network non sicuri come i Wifi pubblici – ExpressVPN è la soluzione ideale per garantirti un’esperienza sportiva senza freni!