Serie A 2022-2023: Gli incontri della settimana

La Juventus travolge l’Inter, la Lazio conquista il derby romano mentre il Napoli si impone sull’Atalanta. Classifica che dunque non subisce grandi cambiamenti, mentre mancano solo due giornate prima della pausa Mondiali.

Appuntamento ora con Torino – Sampdoria e Juventus – Lazio. Per ricevere aggiornamenti sui migliori servizi e su come eseguire lo streaming in sicurezza, visita la nostra pagina della Coppa del Mondo.

Streaming della Serie A italiana in diretta su DAZN Italia

Prezzo: a partire da 10 euro al mese

Puoi seguire le stagioni di Serie A e Coppa Italia in diretta su DAZN Italia. Accesso completo a tutti i contenuti live e on demand. È disponibile una prova gratuita di 30 giorni. Puoi annullare l’iscrizione online in qualsiasi momento.

Per guardare la Serie A live su DAZN:

Ottieni ExpressVPN . Connettiti a una posizione server in Italia. Vai su DAZN Italia ed effettua la registrazione. Goditi tutte le partite!

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito e di un codice postale italiani (ad esempio 20121, 46100) per abbonarti a DAZN Italia. Come metodo di pagamento è accettato anche PayPal.

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app DAZN sul tuo dispositivo Android o iOS.

Ulteriori informazioni su come guardare DAZN con ExpressVPN.

Streaming live delle partite di Serie A e Coppa Italia in diretta su CBS

Prezzo: a partire da 6 USD al mese

Canali: CBS e CBS Sports Network

CBS è l’emittente ufficiale per la Serie A e la Coppa Italia negli Stati Uniti a partire dal 2021/22. CBS è disponibile sui principali servizi di cord cutting negli Stati Uniti (fuboTV, YouTube TV e Hulu) e sulla piattaforma di streaming della CBS, Paramount Plus. Sono disponibili varie prove gratuite.

Streaming in inglese.

Per guardare la Serie A e la Coppa Italia su CBS:

Ottieni ExpressVPN . Connettiti a una posizione server negli Stati Uniti Vai su Paramount Plus (a partire da 6 USD al mese) o visita YouTube TV (65 USD al mese), fuboTV (65 USD al mese), o Hulu (65 USD al mese) e utilizza una prova gratuita. Dovrai fornire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10001, 48104). Sei pronto!

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense per abbonarsi a Paramount Plus, fuboTV o Hulu.

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app Paramount Plus (per Android e iOS), l’app fuboTV (per Android e iOS), l’app YouTube TV (per Android e iOS), o l’app Hulu (per Android e iOS).

Ulteriori informazioni su come guardare fuboTV, YouTube TV, e Hulu con ExpressVPN.

Guarda i gol e gli highlights della Serie A su YouTube

Goditi le migliori azioni e i gol più spettacolari di ogni partita sul Canale ufficiale YouTube della Serie A:

Ottieni ExpressVPN . Connettiti a una posizione server in cui YouTube è disponibile. Vai sul Canale ufficiale YouTube della Serie A . Golazoooo!

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app di YouTube sul tuo dispositivo Android o iOS.

Ulteriori informazioni su come guardare YouTube con ExpressVPN.

Calendario calcio italiano 2022-2023

DATA EVENTO 13 Agosto 2022 – 4 Giugno 2023 Serie A 5 Agosto 2022 – Maggio 2023 Coppa Italia

Le partite da non perdere della Serie A 2022-2023 – Andata

DATA EVENTO 27 Agosto 4 Settembre 18 Settembre 2 Ottobre 8 Ottobre 15 Ottobre 23 Ottobre 6 Novembre 6 Novembre 4 Gennaio 8 Gennaio 15 Gennaio Juventus – Roma Milan – Inter Milan – Napoli Inter – Roma Milan – Juventus Juventus – Torino Roma – Napoli Roma – Lazio Juventus – Inter Inter – Napoli Milan – Roma Napoli – Juventus

* ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’utilizzo come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini d’uso del tuo provider per maggiori informazioni.