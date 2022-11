Guarda in streaming il Campionato mondiale di calcio 2022 in Qatar

Il Campionato mondiale di calcio 2022 – ventiduesima edizione del torneo – inizierà in Qatar il 20 novembre e la finale verrà giocata il 18 dicembre 2022. La Francia campione in carica giocherà nel gruppo D, mentre in totale le squadre sono 22. La Francia se la vedrà con Brasile, Germania (quattro titoli mondiali) e Argentina (due titoli mondiali). Anche l’Inghilterra può contare su una squadra forte, mentre l’Olanda potrà riservare alcune sorprese. O forse questo sarà il torneo in cui una squadra inaspettata, come il Belgio, può arrivare fino in fondo? Scopri come seguire tutta l’azione e trasmettere in streaming le partite della Coppa del Mondo in modo sicuro con una VPN ovunque tu sia!

Come seguire in diretta streaming la Coppa del Mondo FIFA 2022 nel proprio Paese

Diversi operatori trasmetteranno in diretta streaming i mondiali di calcio. È possibile seguire in diretta streaming la Coppa del Mondo FIFA 2022 in modo sicuro con una VPN in pochi e semplici passaggi:

Abbonati a ExpressVPN. Effettua la connessione a un server che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri vedere la diretta dall’Italia, devi connetterti a un server italiano. Consulta il palinsesto dell’emittente che desideri guardare, ad esempio RaiPlay . Sintonizzati e goditi le partite!

Utilizzi un computer? Per la migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l’estensione per browser di ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Come trasmettere in streaming gratuitamente le partite della Coppa del Mondo 2022

Seleziona il tuo paese:

Guarda in live streaming i mondiali di calcio su RaiPlay

Prezzo: gratis

Paese: Italia

RaiPlay fornisce una copertura in diretta dei mondiali in Italia. Assicurati di controllare la Programmazione ufficiale RAI per sapere quando verranno trasmessi.

Per guardare tutte le 64 partite sulla RAI:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione sicura del server in Italia. Registrati su RaiPlay . Goditi lo streaming!

Scopri di più su come guardare i canali RAI con ExpressVPN

Vuoi guardare su grande schermo? Scopri tutti i modi di installare ExpressVPN sulla tua TV.

SBS

Prezzo: gratis

Paese: Australia

L’emittente australiana SBS trasmetterà gratuitamente tutte le 64 partite della Coppa del Mondo. Se sei un fan della squadra Australiana, segui la loro missione alla Coppa del Mondo contro i campioni in carica della Francia dal 22 novembre. Collegati semplicemente a un server australiano, vai al sito di SBS On Demand e inizia lo streaming!

ITV Hub

Prezzo: gratis

Paese: Regno Unito

ITV Hub è la base di tutti i contenuti di ITV, con eventi sia on demand che in live streaming, inclusi gli streaming gratuiti della Coppa del Mondo FIFA 2022. Controlla il programma prima di sintonizzarti sulle partite. ITV mostrerà ogni giorno diverse partite della fase a gironi (comprese le partite di Inghilterra e Galles), oltre a partite selezionate degli ottavi di finale.

RTÉ Player

Prezzo: gratis

Paese: Irlanda

Puoi guardare alcune partite in diretta e gratuitamente su RTÉ Player in quanto l’emittente irlandese detiene i diritti della Coppa del Mondo FIFA 2022 per l’Irlanda.

ServusTV

Prezzo: gratis

Paese: Austria

ServusTV (che trasmette anche le gare di Formula 1 e le partite della UEFA Champions League) fornisce streaming gratuito in lingua tedesca della Coppa del Mondo, anche se l’Austria non parteciperà a questa edizione del torneo.

RTBF

Prezzo: gratis

Paese: Belgio

L’emittente in lingua francese RTBF ha i diritti in chiaro per gli streaming della Coppa del Mondo 2022 e trasmetterà il torneo in diretta. Il Belgio è attualmente classificato al secondo posto nel mondo e potrebbe benissimo qualificarsi al primo posto nel suo gruppo: un motivo in più per sintonizzarsi sulle sue partite!

Globoplay

Prezzo: gratis

Paese: Brasile

La squadra di calcio maschile del Brasile è classificata n. 1 al mondo e tra le favorite per vincere la Coppa del Mondo 2022. Per la copertura locale in portoghese, puoi guardare i giochi gratuitamente sulla piattaforma di streaming brasiliana Globoplay.

DR TV

Prezzo: gratis

Paese: Danimarca

Il servizio di streaming danese gratuito DR TV trasmette le partite di calcio in diretta ed eventi sportivi internazionali, inclusi la Coppa del Mondo. Non è richiesto alcun account, ma tieni presente che il commento è in danese.

TF1

Prezzo: gratis

Paese: Francia

La piattaforma di streaming gratuita francese TF1 fornirà la copertura in chiaro di alcune partite della Coppa del Mondo mentre i francesi cercano di difendere il loro titolo 2018. Nota che il commento è in francese.

ARD

Prezzo: gratis

Paese: Germania

Per le opzioni gratuite in lingua tedesca, l’emittente tedesca ARD trasmetterà lo streaming della Coppa del Mondo FIFA. I quattro volte campioni della Germania sono tra i favoriti per la Coppa del Mondo quest’anno.

ZDF

Prezzo: gratis

Paese: Germania

La ZDF tedesca è una delle reti più grandi del paese e offrirà anche streaming gratuiti della Coppa del Mondo, in tedesco.

NOS

Prezzo: gratis

Paese: Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno una ricca storia a livello internazionale, ma non hanno mai vinto la Coppa del Mondo, nonostante tre presenze in finale. Se questo è l’anno in cui gli olandesi vanno fino in fondo, puoi seguire tutta l’azione, con i commenti in olandese, con lo streaming gratuito sull’emittente nazionale, NOS.

NRK TV

Prezzo: gratis

Paese: Norvegia

L’emittente di servizio pubblico norvegese NRK TV si è assicurata i diritti per trasmettere gli streaming della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Norvegia, in diretta e gratuitamente. Le partite verranno trasmesse con il commento norvegese.

RTVE

Prezzo: gratis

Paese: Spagna

L’emittente spagnola RTVE trasmetterà tutte le partite giocate dalla Spagna, oltre alla partita di apertura tra Qatar e Ecuador e molte fasi a eliminazione diretta fino alla finale, inclusa.

SVT

Prezzo: gratis

Paese: Svezia

L’emittente di servizio pubblico svedese SVT ha i diritti ufficiali per lo streaming gratuito delle partite della Coppa del Mondo 2022. SVT trasmetterà 46 delle 64 partite in diretta TV e online, con commento in svedese.

Come trasmettere in streaming le partite della Coppa del Mondo FIFA negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, Fox Sports è l’emittente ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022. Tutte le partite USA andranno in onda su Fox, con molte altre partite in streaming su Fox Sports 1 (FS1) in inglese e su Telemundo in spagnolo. Tutti i canali sono disponibili abbonandosi a servizi streaming come Hulu + Live TV, Sling Blue e DirecTV Stream.

Hulu + TV in diretta

Prezzo: 70 USD/anno

Canale: Fox, FS1, Telemundo

Con un servizio come Hulu+Live TV puoi guardare lo streaming della Coppa del Mondo FIFA su Fox e FS1. Hulu + Live TV offre più di 75 canali e ti dà anche accesso a stagioni complete di programmi TV di successo e film on demand per un pacchetto di intrattenimento completo.

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito statunitense per abbonarti a Hulu.

Sling Blue

Prezzo: a partire da 35 USD/mese

Canali: Fox, FS1

Il pacchetto Sling Blue di Sling TV include una serie di canali tra cui Fox Sports 1, che ti consente di guardare lo streaming della Coppa del Mondo. Costa 25 USD/mese in aggiunta all’abbonamento di 10 USD/mese di Sling, ma viene fornito con una prova gratuita di tre giorni.

fuboTV

Prezzo: 77 USD/mese

Canali: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV offre una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati, che è un ottimo modo per trasmettere in streaming le partite della Coppa del Mondo 2022 online tramite Fox, FS1 o Telemundo se desideri una copertura in lingua spagnola.

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito statunitense per abbonarti a fuboTV.

DirectTV Stream

Prezzo: 75 USD/mese e oltre

Canali: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream è una popolare piattaforma di streaming per gli appassionati di sport e include Fox, che trasmette la Coppa del Mondo FIFA 2022 negli Stati Uniti. È inoltre disponibile una prova gratuita di cinque giorni.

Nota: potrebbe essere necessario fornire un codice postale statunitense (ad es. 90210, 10022) e una carta di credito/debito statunitense valida per abbonarsi a DirecTV Stream.

Come guardare gli highlight e i momenti salienti della Coppa del Mondo gratuitamente

FIFA+

Prezzo: gratuito

Anche se non potrai guardare la Coppa del Mondo FIFA 2022 in diretta sul canale ufficiale, FIFA+ è un’ottima app complementare per gli appassionati di calcio che vogliono rivedere le partite della Coppa del Mondo, sfogliare le ultime notizie e i risultati e analizzare i dati delle partite. La piattaforma di streaming di FIFA offre momenti salienti, documentari e molti altri contenuti.

Youtube

Prezzo: gratuito

Puoi vedere gli highlight delle partite, gol e momenti memorabili durante il torneo sul canale YouTube ufficiale di FIFA.

I gironi de l Campionato mondiale di calcio 2022

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Qatar Inghilterra Argentina Francia Ecuador Iran Arabia Saudita Danimarca Senegal Stati Uniti Messico Tunisia Olanda Galles Polonia Australia

Gruppo E Gruppo F Gruppo G Gruppo H Spagna Belgio Brasile Portogallo Germania Canada Serbia Ghana Giappone Marocco Svizzera Uruguay Costa Rica Croazia Camerun Corea del Sud

Programma del Campionato mondiale di calcio 2022

La Coppa del Mondo 2022 prenderà il via domenica 20 novembre alle 19:00, ora locale, quando il Qatar affronterà l’Ecuador. La finale dei Mondiali di Calcio si terrà domenica 18 dicembre alle 18:00, ora locale, allo stadio di Lusail. Trova il programma completo delle partite con i dettagli di tutte le 64 partite qui!

FAQ: Guarda i Mondiali di calcio Come posso guardare gli sport in streaming sulla mia TV con una VPN? Molto brevemente, ci sono cinque modi diversi per guardare gli sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: Con la nostra app per smart TV o streaming device

Connettendo la TV al computer con un cavo HDMI

Con il mirroring o il casting wireless alla tua TV o dispositivo di streaming dal computer o smartphone

Attivando un router ExpressVPN, che ti permette di connettere più dispositivi contemporaneamente e ti permette di connetterti a server differenti facilmente

Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per tutti i dispositivi che non possono installare una VPN, come Apple TV o le console per il gaming. MediaStreamer viene configurato una volta sola, anche se non fornisce gli stessi benefici di una VPN (se connetti la tua Apple TV o console a un router, otterrai il meglio della sicurezza e del divertimento!).

Per tutte le informazioni su come ottenere ExpressVPN sul grande schermo, clicca qui o contatta il nostro supporto disponibile 24/7 per una guida passo per passo. Che servizi streaming posso utilizzare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con le app di streaming più famose in tutto il mondo. Usare una VPN per lo streaming ti assicura uno streaming in HD velocissimo e senza limitazioni, senza ISP throttling (il quale può rallentare la connessione). Se vuoi continuare a guardare la tua squadra del cuore ovunque – anche mentre viaggi o su network non sicuri come i Wifi pubblici – ExpressVPN è la soluzione ideale per garantirti un’esperienza sportiva senza freni! Posso guardare in streaming i Mondiali di calcio e gli altri sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Qual è la prima partita dei Mondiali di calcio 2022? La Coppa del Mondo 2022 prenderà il via domenica 20 novembre alle 19:00 ora locale quando il Qatar affronterà l’Ecuador.