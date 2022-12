Guarda in streaming le partite di calcio online con una VPN

Calcio. Football. Il gioco più bello del mondo. Comunque lo si chiami, è sempre un grande spettacolo! Scopri come guardare la serie A, Cristiano Ronaldo giocare per il Manchester United, Lionel Messi schierato al fianco di Neymar al PSG, oltre a tutte le partite di Premier League, El Classico in Liga e lo spettacolo della Champions league. Non perdere nemmeno un minuto mentre guardi in streaming in modo sicuro con ExpressVPN!

Per i tifosi irriducibili, i fine settimana non sono gli stessi senza provare i brividi e le emozioni di guardare la propria squadra del cuore, i derby tirati e i duelli tra i migliori giocatori. Scopriamo insieme gli scenari che si delineano nei principali campionati di calcio in Europa e nel mondo.

Inghilterra

Premier League

Campione in carica: Manchester City

L’agguerrita concorrenza nella Premier League è ciò che la rende uno dei campionati più emozionanti del mondo. La corsa al titolo di questa stagione sembra davvero aperta — con Chelsea, Manchester United, e Liverpool a contendersi lo scettro di sfidante ai campioni in carica del Manchester City. Con i ritorni di Cristiano Ronaldo al Manchester United e di Romelu Lukaku al Chelsea, i gol non si sono fatti attendere.

FA Cup

Campione in carica: Liverpool Football Club

Nella massima competizione inglese a eliminazione diretta non mancano mai le sorprese, con squadre sulla carta sfavorite che riescono nell’impresa di battere squadre ben più titolate. I campioni in carica del Leicester, complice un inizio di stagione difficoltoso, non sembrano in grado di potersi ripetere, considerata anche la grande forza del Manchester City e il fatto che Pep Guardiola potrebbe essere alla sua ultima stagione al City.

Francia

Ligue 1

Campione in carica: Paris Saint-Germain

La vittoria per 2-1 sull’Angers nell’ultima giornata di campionato ha permesso al Lille di laurearsi campione di Francia in Ligue 1, ponendo fine ad anni di dominio incontrastato del Paris Saint-Germain. Il PSG ha deciso quindi di rispondere formando un attacco stellare composto da Kylian Mbappé, Neymar e il nuovo grande acquisto Lionel Messi, per puntare decisamente al titolo.

Coppa di Francia

Campione in carica: Nantes

Il PSG sembra davvero la squadra da battere anche in questa stagione, e ci aspettiamo quindi di vedere i parigini nella finale della coppa nazionale. Da non trascurare però squadre come Monaco, Marsiglia o Nizza che potrebbero rappresentare degli outsider.

Germania

Bundesliga

Campione in carica: Bayern Monaco

Qualcuno riuscirà nell’impresa di spodestare il Bayern Monaco e vincere la Meisterschale? Una delle squadre in corsa potrebbe essere il Borussia Dortmund, che possiede uno dei migliori giocatori del campionato, Erling Haaland. L’attuale nuovo allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, ha guidato l’RB Lipsia al secondo posto la scorsa stagione, quindi sarà interessante vedere come se la caveranno entrambe le squadre questa volta.

DFB-Pokal

Campione in carica: RB Lipsia

Il Bayern Monaco è chiaramente la squadra favorita per la vittoria finale della Coppa nazionale tedesca. Bayern Leverkusen, RB Lipsia ed Eintracht Francoforte hanno comunque raggiunto le fasi finali negli ultimi anni, mentre il Borussia Dortmund è l’attuale detentore del titolo.

Italia

Serie A

Campione in carica: Milan

Gli italiani sono famosi per il loro talento e la loro passione, e la Serie A non fa eccezione questa stagione. Il Milan conquista il suo 19° scudetto e punta a farsi strada anche in Europa. Appuntamento a fine agosto con il campionato 2022/2023.

Coppa Italia

Campione in carica: Inter

L’Inter perde lo scudetto ma si proclama vincitrice della Coppa Italia per l’ottava volta nella sua storia. Riuscirà a mantenere il titolo?

Spagna

La Liga

Campione in carica: Real Madrid

Real Madrid e Atlético Madrid non hanno certo versato lacrime per la partenza di Lionel Messi dopo 21 anni carichi di trofei al Barcellona. Riuscirà il nuovo allenatore del Barcellona e bandiera blaugrana Xavi a ricostruire una squadra in grado di vincere La Liga? Karim Benzema continuerà a segnare e portare avanti il Real? E Diego Simeone, che ha ritrovato il suo pupillo Antoine Griezmann (che ha giocato il suo miglior calcio proprio sotto la guida di Simeone all’Atlético), sarà in grado di difendere il titolo conquistato lo scorso anno?

Coppa del Re

Campione in carica: Betis Siviglia

Il Barcellona ha sconfitto l’Athletic Bilbao 4-0 nella finale della scorsa edizione della Coppa del Re, lasciando con l’amaro in bocca ai tifosi della squadra basca. Ma esiste sempre la possibilità che una squadra minore possa ribaltare i pronostici e raggiungere la finale.

Principali competizioni europee

UEFA Champions League

Campione in carica: Real Madrid

La principale competizione europea ha dato vita a partite e momenti davvero indimenticabili mentre le migliori squadre di tutto il continente si affrontano testa a testa. Cristiano Ronaldo proverà a riportare il Manchester United alle fasi finali, così come il Bayern Monaco di Robert Lewandowski. Né il Paris Saint-Germain (che ora può vantare Lionel Messi nelle proprie fila) né il Manchester City hanno mai vinto l’ambito trofeo – ed entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia per entrare a far parte del palmares di questa competizione.

UEFA Europa League

Campione in carica: Eintracht

Dopo la Champions League, l’Europa League rappresenta la competizione più importante a livello europeo. L’allenatore Unai Emery ha vinto il suo quarto titolo di Europa League la scorsa stagione, guidando il Villareal alla vittoria sul Manchester United. Le migliori squadre della competizione in questa stagione includono Marsiglia, Lazio, Napoli e Bayern Leverkusen.

UEFA Nations League

Campione in carica: Portogallo

La coppa europea per nazionali di più recente introduzione rappresenta un’ottima occasione per vedere emergere nuove sfide tra nazionali. Assicurati quindi di sapere come guardare in modo sicuro tutti i migliori incontri. Chi altro se non Cristiano Ronaldo ha rubato la scena la scorsa stagione, portando il Portogallo alla vittoria superando in finale l’Olanda e proclamandosi campione inaugurale della Nations League.

Africa

Coppa delle nazioni africane

Campione in carica: Algeria

La competizione più importante dell’Africa si svolge ogni due anni, mettendo i migliori talenti di tutto il continente l’uno contro l’altro. L’Egitto è la squadra di maggior successo del torneo con sette titoli di Coppa d’Africa (CAN) all’attivo e può contare sulle prestazioni della stella del Liverpool, Mohamed Salah. La vicina Algeria è tuttavia campione in carica e sembra non voler far sconti a nessuno. Nigeria e Ghana sono sempre squadre da tenere d’occhio, con diversi giocatori che militano nei migliori club europei. La bellezza e il fascino del calcio permettono anche a squadre sulla carta sfavorite di poter battere formazioni più titolate, come è successo alla nazionale di Capo Verde. Anche i nuovi arrivati in Coppa d’Africa come le Comore, potrebbero dar vita a sfide in stile Davide contro Golia.

Non dimenticare di utilizzare la tua VPN per guardare in modo sicuro gli incontri sulle varie emittenti, tra cui beIN Sports e fuboTV.

Calcio femminile

Italia

Serie A Femminile

Campione in carica: Juventus

Con sempre più fan a seguire i campionati femminili, le squadre di calcio femminile di Serie A regalano un vero specttacolo. Con la Juventus detentrice del titolo, la competizione si fa sempre più dura con Roma e Milan che seguono a ruota. Da non perdere anche la Serie B, Coppa Italia e Supercoppa femminile.

Non dimenticare di utilizzare la tua VPN per guardare in modo sicuro gli incontri su DAZN.

Inghilterra

FA Women’s Super League

Campione in carica: Chelsea

Anche il calcio femminile può vantare un grande seguito tra i tifosi di calcio. Nella Super League femminile inglese, il Chelsea ha vinto il suo quarto titolo la scorsa stagione, in una gara serrata con il Manchester City, anche se squadre come Arsenal e Manchester United sono pronte a subentrare nella corsa alla vittoria finale.

Guarda le partite della Women’s Super League in diretta tramite l’emittente britannica Sky Sports.

Stati Uniti

National Women’s Soccer League

Campione in carica: North Carolina Courage

Il successo della nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti (quattro Coppe del Mondo e quattro medaglie d’oro olimpiche) si fonda sui talenti coltivati nella propria competizione nazionale, dove stelle del passato come Mia Hamm hanno ispirato un’intera generazione di giocatrici come il capitano dell’OL Reign Megan Rapinoe e Alex Morgan dell’Orlando Pride. Gli analisti prevedono un testa a testa serrato in questa stagione tra OL Reign e Portland Thorns e grandi cose da giocatrici emergenti come l’attaccante dei Washington Spirit, Trinity Rodman (figlia della stella NBA Dennis Rodman)

Paramount Plus ti consente di guardare in streaming la National Women’s Soccer League—inclusa la Challenge Cup— con varie offerte disponibili e una prova gratuita di sette giorni.



FAQ: come guardare gli sport in streaming Posso guardare in streaming gli sport sul mio computer? Assolutamente! Se stai accedendo a un servizio in streaming dal tuo browser, assicurati di installare l’estensione di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione comprende anche nuove funzioni che risolvono alcuni comuni problemi nello streaming. Posso guardare in streaming gli sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, ci sono cinque modi diversi per seguire lo sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: -Con l’app nativa per smart TV o un dispositivo di streaming

-Effettuando lo streaming sul computer e collegando il televisore con un cavo HDMI

-Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso il televisore o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

-Collegandosi a un router che supporta ExpressVPN, che consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e rende semplicissima la connessione simultanea a diversi server

-Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono ospitare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi in termini di sicurezza di una VPN (nota che collegando l’Apple TV o la console di gioco a un router, è possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi!). Per maggiori informazioni su come utilizzare ExpressVPN sul tuo televisore a grande schermo, clicca qui o contatta il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere istruzioni passo dopo passo. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita, ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Nessun problema! Il carico dei server cambia rapidamente (soprattutto quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma è proprio per questo che ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai cercando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a un server diverso in quei Paesi. Se stai cercando di connetterti a un Paese con un solo server, il primo passo è controllare le impostazioni di localizzazione. Se si utilizza un dispositivo mobile, bisogna disconnettersi dalla VPN, disattivare i servizi di localizzazione e quindi connettersi nuovamente alla VPN. Sui computer Windows e Mac, è possibile disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di privacy e sicurezza. Per saperne di più, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di assistenza, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo. Che servizi streaming posso utilizzare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con le app di streaming più famose in tutto il mondo. Usare una VPN per lo streaming ti assicura uno streaming in HD velocissimo e senza limitazioni, senza ISP throttling (il quale può rallentare la connessione). Se vuoi continuare a guardare la tua squadra del cuore ovunque – anche mentre viaggi o su network non sicuri come i Wifi pubblici – ExpressVPN è la soluzione ideale per garantirti un’esperienza sportiva senza freni! Mi sono connesso alla VPN ma internet è rallentato Se la tua connessione internet è lenta o il tuo streaming non funziona, ci sono una serie di possibilità: La distanza della posizione server VPN selezionata alla tua posizione reale

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless)

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless) Interferenza da parte dei provider di servizi internet per determinati protocolli VPN

Scarsa connettività nella posizione del server VPN scelta

Il tuo dispositivo e la sua potenza Per risolvere, prova uno di questi step: Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Connettiti a una posizione server VPN diversa

Cambia il protocollo VPN Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non sei ancora in grado di navigare in internet, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.