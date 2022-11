Champions League di ciclismo su pista: le finali!

La UCI Track Champions League sta al ciclismo come la Champions League sta al calcio: prontezza, velocità e grandi talenti. In un formato più breve e modernizzato su più turni internazionali per rendere lo sport più accessibile ed emozionante che mai, le finali di ciclismo su pista vi attendono! Tra gli uomini gareggiano ciclisti del calibro di Oliver Wood (Gran Bretagna), Claudio Imhof (Svizzera) e Matteo Donegà (Italia), mentre Kelsey Mitchell (Canada), Martha Bayona (Colombia), Shanne Braspennincx (Olanda) saranno tutte in lizza nel girone femminile. Trasmetti in streaming tutti le corse con Eurosport e Discovery+.

Guarda online il ciclismo dal vivo e gratis sulla RAI

Prezzo: gratis

Canali: RAI

RAI Italia offre una copertura dal vivo di alcuni eventi ciclistici in Italia. Dai un’occhiata alla programmazione RAI per saperne di più.

Per guardare il ciclismo dal vivo sulla RAI in completa sicurezza:

Ottieni ExpressVPN . Esegui la connessione a una posizione sicura del server in Italia. Registrati sul sito della RAI . Goditi lo streaming!

Guarda online il ciclismo dal vivo su Eurosport

Prezzo: a partire da 5 euro al mese

Canali: Eurosport

Eurosport offre una copertura dal vivo di alcuni eventi ciclistici nel corso dell’anno. Dai un’occhiata alla programmazione ufficiale di Eurosport per saperne di più.

Per guardare il ciclismo dal vivo su Eurosport in sicurezza con una VPN:

Ottieni ExpressVPN . Esegui la connessione a una posizione sicura del server in Italia. Registrati sul sito di Eurosport . Potrebbe essere necessario fornire una carta di credito/debito italiana valida e un codice postale (ad esempio “00120, 01100”). Goditi lo streaming!

Guarda online e gratis il ciclismo su ITV

Prezzo: gratis

Canali: ITV 4

La rete britannica ITV offrirà la copertura dal vivo di alcune gara di ciclismo in Inglese. Puoi guardare gli eventi dal vivo tramite Zattoo (Svizzera) o ITV (Regno Unito).

Dai un’occhiata alla programmazione ufficiale. Completamente gratis!

Per guardare ITV o Zattoo in sicurezza con una VPN:

Ottieni ExpressVPN . Esegui la connessione a una posizione sicura del server in Svizzera (Zattoo) o Regno Unito (ITV Hub). Registrati sul sito di Zattoo Switzerland o ITV Hub . Potrebbe essere necessario fornire un codice postale valido del Regno Unito (ad esempio “WC1X 0AA”) per registrarsi su ITV Hub. Inizia a guardare gratis!

Calendario ciclismo 2021/22

Ecco un elenco dei maggiori eventi ciclistici:

Evento Data UAE Tour Febbraio 20-26 Omloop Het Nieuwsblad Febbraio 26 Strade Bianchi Marzo 5 Paris-Nice Marzo 6-13 Tirreno-Adriatico Marzo 7-13 Milan San-Remo Marzo 19 Volta a Catalunya Marzo 21-27 Classic Brugge-De Panne Marzo 23 E3 Saxo Bank Classic Marzo 25 Gent-Wevelgem Marzo 27 Dwars door Vlaanderen Marzo 30 Tour of Flanders Aprile 3 Tour of the Basque Country Aprile 4-9 Amstel Gold Race Aprile 10 Paris-Roubaix Aprile 17 La Flèche Wallonne Aprile 20 Liegé-Bastogne-Liegé Aprile 24 Tour de Romandie Aprile 26-Maggio 1 Eschborn-Frankfurt Maggio 1 Giro D’Italia Maggio 7-29 Critérium du Dauphiné Giugno 5-12 Tour de Suisse Giugno 12-19 Tour de France Luglio 1-24 Clasica de San Sebastián Luglio 30 Tour de Pologne Luglio 30-Agosto 5 Benelux Tour Agosto 7-13 Vuelta a Espana Agosto 19-Settembre 11 Grand Prix Cycliste de Montréal Settembre 11 UCI Road World Championships 2022 Settembre 18–25 Il Lombardia Ottobre 8 Tour de Guangxi Ottobre 13-18