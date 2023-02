O campeão está aqui: Assista ao WWE SmackDown e do Raw

Preço: 10 US$/mês e pacotes acima

Canais: Fox e USA Network

Embora o WWE possa ser a melhor coisa desde o WWF, encontrar transmissões ao vivo pode ser difícil. Canadenses e britânicos tentando transmitir a WWE provavelmente se parecem muito com o Edge e o Christian após uma luta de sem regras com o The Hardy Boyz. Ai ai.

Com uma VPN, você pode assistir a todas as lutas do WWE SmackDown (sexta à noite às 20h, horário do leste dos EUA) na Fox e assistir ao Monday Night Raw (às 20h, horário do leste dos EUA) na USA Network. Várias avaliações gratuitas estão disponíveis (a DirecTV Now não oferece uma avaliação gratuita).

Para assistir as lutas do WWE com uma avaliação gratuita:

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito válido nos EUA para assinar o YouTube TV, Sling TV, fuboTV, Hulu + Live TV ou DirecTV Now. Você ainda pode se inscrever no YouTube TV pelo Google Play, mesmo que não tenha um cartão de crédito/débito dos EUA.

Saiba mais sobre como assistir a fuboTV, YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV e a DirecTV Now com a ExpressVPN.

Quer tudo isso na telona? Aprenda sobre todas as maneiras de instalar a ExpressVPN na sua TV.

Veja transmissões ao vivo do WWE na Peacock TV

Preço: 5 US$/mês

Canais: Peacock

Peacock é a nova emissora oficial do WWE nos EUA. Você pode transmitir todos os eventos WWE PPV ao vivo, incluindo o WrestleMania, shows do WWE e muito mais. Uma avaliação gratuita de sete dias está disponível.

Para assistir o WWE ao vivo na Peacock TV:

Obtenha a ExpressVPN. Se conecte a uma localização de servidor nos EUA. Vá até a Peacock Premium e inscreva-se (5 US$/mês). Pode ser necessário fornecer um código postal dos EUA válido (por exemplo, 10001, 48104) Aproveite sua transmissão.

Saiba mais sobre como assistir à Peacock TV com a ExpressVPN.

Nota: Você pode precisar de um cartão de crédito/débito dos EUA para assinar o Peacock.

Quer tudo isso na telona? Aprenda sobre todas as maneiras de instalar a ExpressVPN na sua TV.

Seja o Raw, Smackdown ou NXT TakeOver: New York, o WWE será sempre um evento para se assistir. O Monday Night Raw existe há décadas e hoje possui mais de 1.300 episódios originais. E assim como o Nature Boy Ric Flair, ainda está forte.

Conte para nós como uma VPN o ajudou a assistir o WWE na seção de comentários abaixo. Se você tiver alguma dúvida, o chat ao vivo está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

