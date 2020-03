Hoe veilig is mijn wachtwoord?

Ondanks al het nieuws over massieve dataschendingen zijn de regels voor het creëren van een veilig wachtwoord eigenlijk niet zo ingewikkeld: maak hem lang, maak hem willekeurig en maak hem uniek. Een wachtwoord van 50 tekens van enkel 1tjes is niet willekeurig of uniek, en de lyrics voor “Hotel California,” de verjaardag van uw kinderen, of hetzelfde wachtwoord dat u al jaren met kleine aanpassingen gebruikt, ook niet. In alle waarschijnlijkheid kunt u niets zelf bedenken wat echt uniek is; onze hersenen werken simpelweg gewoon niet zo.

Daar komt onze willekeurige wachtwoordgenerator om de hoek kijken. Gebruik hem voor het verkrijgen van een veilig wachtwoord voor elke website en dienst die u gebruikt. De standaardinstellingen zouden een wachtwoord moeten genereren dat sterk genoeg is voor de meeste doeleinden (al is het nooit verkeerd om tekens toe te voegen). Gebruik een wachtwoordbeheerder om ze allemaal bij te houden. In al die situaties waar u op uw geheugen moet vertrouwen, zoals het wachtwoord voor de wachtwoordbeheerder zelf, raden we aan een reeks woorden één voor één uit het woordenboek te halen. Veilig blijven in dit digitale tijdperk vereist digitale oplossingen, maar een beetje analoog denken kan eenvoudig meer waarde toevoegen.