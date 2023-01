Na de enorme streamingsuccessen van 2022 en met elke maand meer en meer nieuw kijkvoer, kan het moeilijk zijn om bij te houden wat wanneer in première gaat. Hoewel we niet kunnen beloven dat we alle grote films en series kennen die in 2023 op streamingdiensten zullen verschijnen, hebben we het internet uitgekamd voor details over wanneer onze favorieten zullen terugkeren. Van het laatste seizoen van Ted Lasso, de terugkeer van The Mandalorian, The Boys en Severance, tot spin-offs van Bridgerton, Walking Dead en X-Men, en natuurlijk de guilty pleasures van reality-tv-programma’s zoals Love Island en de Bachelorette. Dit zijn de belangrijkste releases van 2023 om naar uit te kijken … Tot nu toe:

Streamingoverzicht van 2023

De belangrijkste sportevenementen van 2023

Het nieuwe jaar begint sterk met de NHL Winter Classic op 2 januari, samen met de Eredivisie die na de winterstop een herstart maakt op vrijdag 6 januari. De NFL playoffs beginnen op 14 januari – inclusief een extra Wild Card-wedstrijd – in de aanloop naar de Superbowl LVII op 12 februari. Tennisfans kunnen dan weer uitkijken naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar: het Australian Open dat 16 januari begint! Hier is het volledige overzicht van de belangrijkste sportevenementen in 2023:

ExpressVPN is jouw toegangsticket om elk belangrijk sportevenement veilig en in supersnelle HD te kijken, het hele jaar door. Benieuwd naar de hoogtepunten van de week? Op onze sportpagina vind je een overzicht van de eerstvolgende wedstrijden!

Leun lekker achterover en geniet van alweer een schitterend streamingjaar!