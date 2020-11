Qu'est-ce que Telegram ?

Telegram est une appli de messagerie, connue pour ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité. Il s'agit d'un service gratuit qui peut être utilisé sur les appareils mobiles et les ordinateurs. En plus de l'envoi de messages, Telegram vous permet d'envoyer des photos, des vidéos, et d'autres fichiers à ceux qui sont dans votre liste de contact. Vous pouvez également créer des groupes publics Telegram avec une capacité allant jusqu'à 200 000 personnes. L'appli permet des appels vocaux de bout en bout gratuits et chiffrés à travers le monde, vous évitant les tarifs des lignes de longue distance.