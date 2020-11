Tor et VPN

Comment Tor fonctionne-t-il sans VPN ?

Le réseau Tor est généralement accessible via le navigateur Tor, qui est dérivé de Firefox. Le navigateur Tor est optimisé pour la sécurité et la confidentialité, contrairement à la plupart des autres navigateurs web, qui sont optimisés pour la vitesse et ne se défendent pas adéquatement contre les attaques telles que la reconnaissance des empreintes digitales de navigateur.

Bien que Tor soit plus ou moins la référence absolue pour anonymiser votre trafic Internet, le système est lent et inefficace. Le navigateur Tor par défaut ne protège que vos données de navigation, et non les autres applis en cours d'exécution en même temps, qui doivent toutes être configurées séparément. Une option plus sûre est TAILS, un système d'exploitation entier qui vous permet d'acheminer toutes vos données, de tous les programmes, à travers le réseau Tor.

Est-ce illégal d'utiliser le navigateur Tor ?

L'utilisation de Tor est parfaitement légale. Il s'agit d'un outil important qui permet aux dissidents et aux dénonciateurs de communiquer en secret. Et, certaines personnes l'utilisent pour accéder à des sites web censurés dans leur pays, incluant les plus connus comme Facebook. Cependant, étant donné que de nombreuses activités illégales prennent place sur Tor, le simple fait de s'y connecter peut éveiller des soupçons de la part des forces de l'ordre ou de votre FAI.

