Contournez la surveillance des gouvernements et des FAI

Lorsque vous visitez un autre pays, vous suivez les règles en lignes définies par le gouvernement et les fournisseurs d'accès Internet (FAI) locaux. De nombreux gouvernements et FAI jettent régulièrement un coup d’œil à votre trafic Internet afin de suivre votre activité en ligne et peuvent même stocker des informations confidentielles vous concernant.

Protégez-vous avec le chiffrement AES 256 bits d'ExpressVPN. Utilisez ExpressVPN pour rendre anonymes vos données de navigation, vos mots de passe de réseaux sociaux, ou vos identifiants de banque en ligne. Reprenez votre droit d'utiliser un Internet privé dès maintenant.

Découvrez davantage concernant les VPN et la vie privée en ligne.