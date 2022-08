Non. ViuTV est une chaîne de télévision disponible exclusivement à Hong Kong et propose une programmation originale de grande qualité en anglais et en cantonais. Les téléspectateurs peuvent regarder ViuTV en ligne ou via les plateformes de streaming.

Quant à Viu, il s'agit d'un service de streaming vidéo qui diffuse des programmes provenant de divers pays en dehors de Hong Kong.