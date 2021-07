Comment utiliser un VPN avec Pokémon Go

normalement non, dans la mesure où vous vous connectez à un VPN avant de changer la localisation GPS de votre appareil et de lancer l'appli Pokémon Go.

Certains joueurs auraient été bannis temporairement pendant quelques heures parce que l'appli Pokémon Go a détecté un changement soudain de localisation ou une différence entre la localisation de l'adresse IP et la localisation GPS de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre localisation serveur VPN soit la plus proche possible de votre localisation virtuelle GPS.