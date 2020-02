ExpressVPN fonctionne-t-il avec Netflix ?

Oui. Les serveurs d'ExpressVPN offrent un accès rapide et sans restriction au service de streaming Netflix. Si vous constatez une erreur, parlez-en avec le Support client ExpressVPN pour rétablir la connexion.

Est-ce que j'aurai un abonnement à Netflix si je m'abonne à ExpressVPN ?

Non. ExpressVPN part du principe que vous en avez déjà un, ou que vous en prendrez un de votre côté. Aucun compte Netflix n'est inclus dans l'abonnement ExpressVPN, et ce dernier ne peut se substituer à un abonnement Netflix. Il vient plutôt en complément de votre compte Netflix existant pour vous permettre de regarder vos contenus à ultra-haut débit.

Sur quels appareils regarder Netflix US ?

Vous pouvez regarder Netflix US de plusieurs façons :

Sur votre ordinateur, avec nos applications pour Mac / Windows / Linux.

Sur votre smartphone ou tablette, avec nos applications pour iOS et Android

Sur votre console de streaming média, comme l'AppleTV ou le Fire TV Stick.

Un VPN peut-il ralentir mes streamings Netflix ?

Tous les VPN peuvent potentiellement ralentir votre connexion Internet, mais ExpressVPN est l'un des plus rapides, et les utilisateurs remarquent rarement une différence.

En réalité, utiliser un VPN peut même améliorer votre connexion si votre fournisseur d'accès est connu pour limiter le trafic Netflix. Dans tous les cas, si vous remarquez une baisse de qualité de vos vidéos, vérifiez que vous avez sélectionné le serveur aux États-Unis le plus proche de votre localisation réelle.

Si vous utilisez un appareil de streaming multimédia tel qu'une Apple TV, vous devriez peut-être essayer de regarder Netflix avec MediaStreamer, lequel est inclus avec chaque abonnement ExpressVPN. Cliquez ici pour davantage d'informations sur l'utilisation d'ExpressVPN pour les smart TV et les appareils de streaming.

Puis-je utiliser des codes DNS ou proxys gratuits pour Netflix ?

Ce n'est sans doute pas une bonne idée. Les codes DNS gratuits que l'on trouve en ligne sont souvent défectueux et peuvent envoyer votre trafic vers un serveur susceptible d'enregistrer vos données et vous exposer à des attaques. Les serveurs proxy quant à eux sont lents, non sécurisés et sujets à des interruptions de connexion. En ce qui concerne Netflix, Il vaut mieux utiliser ExpressVPN, lequel fonctionne de façon fiable pour le streaming.

Que puis-je faire d'autre avec Netflix ?

Une multitude de choses ! Utiliser un VPN est le meilleur moyen d'élargir votre expérience Netflix, mais ce n'est pas le seul. Découvrez les codes secrets Netflix et comment ils peuvent vous permettre d'avoir accès à davantage de films que vous ne pouvez en regarder. Jetez un coup d’œil à ce guide pratique.

Que puis-je faire d'autre avec ExpressVPN ?

Avec ExpressVPN, vous pouvez contourner la censure dans certains pays qui bloquent l'accès à des sites tels que YouTube, Twitter, et Google. Vous pouvez également naviguer sur le Web de façon privée et sécurisée et utiliser des services tels que Hulu, Amazon Prime Video, et HBO Go.

Je n'arrive pas à accéder à Netflix, comment faire ?

Si vous avez le moindre problème pour accéder à certains sites web de façon sécurisée, merci de contacter notre équipe Support par messagerie instantanée.