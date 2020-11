Comment débloquer Snapchat avec un VPN

Pourquoi Snapchat est-il bloqué ?

Plus de 180 millions de personnes utilisent quotidiennement Snapchat pour partager des photos et des vidéos avec des amis. Beaucoup de ces utilisateurs sont des étudiants dont les établissements scolaires bloquent l'accès à Snapchat et aux autres réseaux sociaux. Utiliser un VPN permet de contourner les pare-feux à l'école afin de débloquer Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter et plus encore.

Certains pays du Moyen-Orient et d'Asie censurent les sites de réseaux sociaux afin de restreindre la liberté d'expression. Utiliser un VPN permet de contourner la censure gouvernementale et de débloquer Snapchat, Google, YouTube et bien plus encore.