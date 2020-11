Choisissez le meilleur VPN pour IPTV

Qu'est-ce qu'IPTV ?

IPTV signifie Internet Protocol television, mais cela regroupe en fait tout service de télévision fourni via une connexion Internet, plutôt que par les moyens traditionnels (antenne, câble ou satellite).

Les services de type « cord-cutting » sur Internet uniquement tels que Hulu + Live TV, Sling TV ou fuboTV font partie des services IPTV les plus populaires et proposent un streaming live des chaînes de diffusion et de TV payante les plus populaires, y compris les filiales des réseaux locaux. Mais il existe également une multitude de fournisseurs plus petits.

De nos jours, la plupart des fournisseurs de câble et de satellite tels qu’AT&T TV incluent également un service IPTV dans leur abonnement standard, ainsi vous pouvez regarder les chaînes en streaming live même lorsque vous n'êtes pas chez vous.