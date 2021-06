Comment utiliser un VPN pour regarder Zattoo

Nos conseillers sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous aider et répondre à toutes vos questions.

Zattoo a des applications disponibles sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. C'est également le cas d'ExpressVPN. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même installer ExpressVPN sur votre routeur pour sécuriser chaque appareil connecté à internet dans votre maison.

Malheureusement, non. Vous devrez créer un compte Zattoo pour accéder au grand catalogue de contenus de cette plateforme. Cependant, vous pouvez utiliser ExpressVPN pour sécuriser votre connexion et regarder des vidéos en streaming facilement.

Zattoo est une plateforme TV sur internet qui diffuse divers contenus en direct et à la demande. Ce service est disponible en Suisse et en Allemagne , mais certains abonnés peuvent également accéder à Zattoo pendant une période limitée dans l'UE et au Royaume-Uni .

ExpressVPN est un service VPN qui n'est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d'auteur. Pour plus de détails, veuillez lire les conditions de service d'ExpressVPN et les conditions générales de Zattoo.

Avec plus de 200 chaînes diffusées dans six pays différents, ce service de streaming basé en Suisse est rapidement devenu incontournable lorsqu'il s'agit de regarder la télévision en direct.

