Avantages sécurité d'un VPN pour Kodi

ExpressVPN instaure un tunnel chiffré entre votre appareil Kodi et Internet. Cela signifie que votre FAI ne peut plus lire votre trafic et ne peut pas suivre, enregistrer ni vendre vos données d'activité ou de téléchargement. ExpressVPN ne garde aucun registre d'activité ou de connexion, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Kodi de façon aussi privée que possible.

De plus, ExpressVPN route votre trafic (celui lié à Kodi inclus) à travers un serveur proxy. Cela signifie que votre adresse IP réelle est masquée et remplacée par une autre qui ne peut être remontée jusqu'à vous. Aux yeux de tous les sites que vous visitez, ainsi que toute personne sur votre réseau, votre activité en ligne apparente provient d'un serveur proxy VPN partagé.

