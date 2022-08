Pourquoi Instagram est bloqué ?

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, Instagram est l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Cependant, il arrive que certains pays bloquent Instagram, car leurs gouvernements cherchent à contrôler les images qui sont partagées.



Certaines entreprises et écoles peuvent également bloquer l'accès à Instagram, vous privant ainsi de sources d'inspiration et de recherche. Enfin, selon l'endroit où vous vivez, la fonction musique d'Instagram est susceptible de ne pas être totalement fonctionnelle.