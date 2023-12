Que signifie « Internet des objets » ?

L'IoT, ou Internet des objets, désigne le domaine des objets du quotidien qui peuvent être connectés à internet et contrôlés à distance au moyen de votre smartphone ou de votre tablette. Les appareils domestiques intelligents (ou Smart home devices) appartiennent à cette catégorie et peuvent aller des réfrigérateurs et des bouilloires aux caméras de sécurité et aux serrures de porte. Quelques exemples de dispositifs IoT populaires : Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, caméra de sonnette Ring, détecteur de fumée Nest Protect ou lumières intelligentes Philips Hue.