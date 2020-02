Pourquoi Skype est-il bloqué ?

Plus de 300 millions de personnes utilisent Skype tous les mois. Skype est une alternative peu coûteuse aux appels internationaux longue distance qui peuvent revenir très cher.

Qui utilise Skype ?

Skype aide les gens à rester en contact avec leurs amis et leur famille lorsqu'ils étudient, travaillent, ou voyagent à l'étranger. Il accompagne des milliers d'entreprises, permettant aux gens de partager leurs écrans, d'envoyer des messages instantanés, d'organiser des discussions en groupe et des appels de vidéo-conférences avec des clients, des utilisateurs ou des collègues. Il permet aussi à des milliers de personnes de parfaire leur apprentissage, que ce soit en pratiquant une nouvelle langue ou grâce à l'aide d'un expert dans un pays étranger.

Si les gens aiment Skype, pourquoi est-il bloqué ?

Dans certains pays, les organes de régulation gouvernementaux, les opérateurs télécom et les fournisseurs d'accès à Internet bloquent ou limitent les services VoIP comme Skype pour éliminer la compétition, limiter les pertes de revenus, et maintenir leur contrôle sur le marché de la communication. Dans certaines écoles et entreprises, les administrateurs de réseau bloquent Skype en filtrant les applications pour éviter que leurs étudiants ou employés n'utilisent trop de bande passante.

Utilisez un VPN pour débloquer Skype. Ne laissez personne mettre des limites sur vos moyens de communication en ligne.

Abonnez-vous à ExpressVPN