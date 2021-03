Comment regarder Crunchyroll avec un VPN

Tous les VPN peuvent potentiellement ralentir votre connexion internet, mais ExpressVPN est l'un des plus rapides, et les utilisateurs remarquent rarement une différence entre une connexion au réseau VPN et une connexion au réseau standard. Si vous remarquez une baisse de la qualité vidéo, essayez de sélectionner une localisation plus proche.

Si vous utilisez un appareil de streaming multimédia comme Apple TV, vous pouvez essayer de regarder Crunchyroll avec MediaStreamer, qui est inclus dans chaque abonnement ExpressVPN.

En savoir plus concernant l'utilisation d'ExpressVPN sur les Smart TV et les appareils de streaming.