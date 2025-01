La Radio Télévision Suisse (RTS) * est la branche francophone de la Société suisse de radiodiffusion et propose un streaming en ligne gratuit. Le contenu télévisé inclut des séries et des documentaires de RTS 1, du contenu d'archives et des émissions pour enfants de RTS 2, et des nouvelles de RTS Info. Le contenu radiophonique inclut des programmes généraux de La 1ère, de la programmation culturelle et du jazz/musique classique d'Espace 2, des programmes pour jeunes de Couleur 3, et des programmes de variété et des séries d'Option Musique.