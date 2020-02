Pourquoi utiliser un VPN pour VoIP (voix sur IP) ?

La liberté d'appeler

Certains pays du Moyen-Orient et d'Asie bloquent les services VoIP comme Skype et Viber avec un pare-feu. ExpressVPN débloque les services VoIP afin que vous puissiez rester en contact avec votre famille et vos amis, où que vous soyez dans le monde.

Des débits plus rapides

Normalement, l'ajout d'une couche de chiffrement robuste devrait ralentir votre connexion, mais les serveurs d'ExpressVPN sont ultra-rapides et constamment optimisés, de sorte que vous ne remarquerez probablement aucune différence. Voici les recommandations de Skype pour la vitesse de téléchargement :

Type d'appel Vitesse minimale

(téléchargement) Vitesse recommandée

(téléchargement) Appel 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Appel vidéo / Partage d'écran 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Appel vidéo (haute qualité) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Appel vidéo (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Vidéo de groupe (3 personnes) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Vidéo de groupe (5 personnes) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Vidéo de groupe (plus de 7 personnes) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Économisez de l'argent

Skype, Viber et Google Hangouts offrent tous des tarifs d'appels internationaux très bas lorsque vous appelez des numéros de téléphone mobile ou des lignes fixes. Cela signifie que vous pouvez économiser de l'argent lorsque vous utilisez des services VoIP avec un tunnel VPN au lieu de passer par l'intermédiaire de votre fournisseur de télécommunications local.

Choisissez la localisation de serveur VPN la plus proche de votre destinataire d'appel VoIP (voix sur appel) pour obtenir les meilleurs tarifs !

Meilleure sécurité VoIP

Chiffrer l'ensemble de votre connexion Internet avec un chiffrement AES 256 bits signifie que vos conversations VoIP seront protégées contre la conservation des données par votre FAI et/ou votre fournisseur de services VoIP. Le chiffrement déjoue également la détection des paquets et toute tentative de ralentir votre bande passante en fonction de votre utilisation d'Internet.

ExpressVPN chiffre votre connexion Internet et masque votre adresse IP afin que vous puissiez utiliser les services VoIP tels que Skype, Viber et Google Hangouts partout dans le monde, même dans les pays où ces services sont bloqués.

