Débloquez Whatsapp avec un VPN où que vous soyez

Qu'est-ce que WhatsApp ?

WhatsApp est l'appli de messagerie mobile la plus populaire au monde, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. WhatsApp vous permet d’envoyer des messages textes et vocaux, de partager des photos, et de passer des appels audio et vidéo par le biais de la connexion Internet de votre téléphone, vous permettant ainsi d’éviter les frais de SMS et d'appels internationaux de la part de votre fournisseur de service mobile. vous pouvez également utiliser WhatsApp sur votre PC.