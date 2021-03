Comment utiliser le screen mirroring ou caster votre contenu préféré sur votre TV

Le mirroring consiste à projeter une copie exacte de l'affichage de votre smartphone sur un grand écran. Tout ce que vous voyez sur votre appareil (barres d'outils, heure et date, autonomie de la batterie, etc.) sera affiché sur le téléviseur et, en général, votre appareil doit être dédié à à la projection de ce contenu. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour d'autres tâches. Il peut également y avoir un léger décalage entre ce que vous voyez sur votre smartphone et ce qui apparaît sur votre TV. Si ces contraintes ne sont pas un problème pour vous, le mirroring vous conviendra parfaitement .

Le casting, quant à lui, est une fonctionnalité intégrée dans de nombreuses applications et systèmes d'exploitation. Celle-ci vous permet de projeter une vidéo sur votre téléviseur alors que votre smartphone peut être utilisé pour autre chose, ou même mis en veille. La qualité et la vitesse de l'image peuvent être meilleures par rapport au mirroring, mais cette fonctionnalité n'est pas présente dans toutes les applications et sur tous les appareils. Dans certains cas, elle peut être désactivée par le fabricant de l'application ou de l'appareil pour des raisons commerciales .