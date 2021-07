ExpressVPN avec le moteur de recherche DuckDuckGo

Oui ! Non seulement les VPN sont légaux, mais ils sont régulièrement utilisés par des particuliers et des entreprises du monde entier pour protéger leurs informations privées et leurs activités en ligne. Et ce, même dans les pays où la liberté sur internet est fortement restreinte. Même lorsque les VPN sont considérés comme déconseillés, de nombreux gouvernements approuvent implicitement leur utilisation par des fonctionnaires, des universitaires ou des chefs d'entreprise comme une mesure nécessaire pour rester compétitif dans un monde hyperconnecté. Il n'est tout simplement pas pratique pour les autorités d'un pays d'interdire tous les VPN.

Cependant, les activités illégales en ligne restent illégales, que vous utilisiez un VPN ou non.

