Pourquoi il vaut mieux utiliser un VPN pour l'école qu'un proxy

Il est important de faire la distinction entre utiliser un proxy et utiliser un VPN. Déjà, les VPN fournissent généralement des vitesses et des connexions beaucoup plus rapides, car les serveurs proxy aléatoires sont généralement étouffés par trop de trafic. Et tandis que les réseaux proxy aléatoires sont gratuits, ils risquent de vendre vos données au plus offrant.

ExpressVPN est un Service VPN qui masque votre adresse IP et chiffre votre trafic en le faisant passer par l'une des 160 localisations serveurs VPN sécurisées que vous choisissez lorsque vous vous connectez. Avec des applis dédiées pour tous les appareils, ExpressVPN vous permet de chiffrer votre réseau et d'accéder à des sites populaires à la maison et en déplacement.

Abonnez-vous à ExpressVPN