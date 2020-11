Une vitesse ultra rapide

Si vous souhaitez regarder des vidéos en streaming de façon sécurisée et privée, vous aurez besoin d'une connexion VPN robuste et rapide.

ExpressVPN optimise constamment son réseau pour garantir une vitesse inégalée. Vous pouvez ainsi regarder vos films et séries préférés en streaming haute définition avec un temps de chargement minimum.

Pour garantir la connexion la meilleure et la plus rapide pour tous vos appareils, ExpressVPN prend en charge une gamme de protocoles tels qu'OpenVPN (avec UDP ou TCP), L2TP/IPsec et IKEv2. Outre ces protocoles standards, ExpressVPN a également développé Lightway. Essayez Lightway et découvrez s'il permet de rendre votre expérience VPN encore plus rapide. En savoir plus.