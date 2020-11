Comment débloquer Gmail avec un VPN

Un serveur proxy peut vous permettre d’accéder à Gmail s’il est bloqué dans votre pays ou sur votre réseau scolaire ou de bureau, mais les proxys n’offrent pas les avantages de confidentialité et de sécurité d’un VPN. Les proxys gratuits connaissent souvent trop de trafic et peuvent disparaître ou cesser de fonctionner sans avertissement (même au milieu d’un e-mail). Plus problématique encore, les proxys gratuits sont connus pour récupérer leurs coûts en recueillant et en vendant vos données. Réfléchissez à deux fois avant de faire confiance à un proxy pour vos communications privées.