Qu'est-ce que le throttling ?

Le throttling désigne le moment où un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ralentit intentionnellement votre connexion, suivant ce que vous êtes en train de faire sur Internet.

Avec l'essor des services de streaming vidéo comme Netflix, de HBO Go et même ceux de la télévision française, qui nécessitent une large bande passante, les FAI ont commencé à inspecter vos données et à ralentir votre vitesse de téléchargement s'ils détectent des paquets de données en provenance de ces services. Les FAI prétendent réduire ainsi l'encombrement sur leurs réseaux, mais la vérité est plus complexe.

La restriction de bande passante est mauvaise pour les internautes

Certains FAI ont déjà la possibilité de gérer le trafic supplémentaire généré, mais choisissent de ralentir la connexion sur les sites de contenu vidéo, car cela rentre en concurrence avec leurs propres bibliothèques de contenus. Certains FAI ont forcé Netflix à payer pour échapper au throttling, ce qui leur évite d'avoir à payer eux-mêmes des mises à jour dont ils auraient bien besoin. Le manque de concurrence entre FAI et fournisseurs de bande passante amène même ces entreprises à faire payer leurs clients plus cher pour avoir une connexion plus rapide.

