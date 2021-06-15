Смотрите Уимблдонский турнир 2022 онлайн на Zattoo
Стоимость: бесплатно
Каналы: BBC
Компания BBC обладает правом на трансляцию Уимблдонского турнира 2022 в Великобритании. Швейцарская платформа Zattoo является альтернативным и бесплатным источником прямых трансляций контента с каналов BBC и ITV. Для просмотра:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации в Швейцарии.
- Зарегистрируйтесь на платформе Zattoo.
- Наслаждайтесь просмотром!
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Смотрите матчи Уимблдонского турнира 2022 онлайн на Channel 9
Стоимость: бесплатно
Каналы: Channel 9
Channel 9 обладает правами на бесплатные трансляции матчей Уимблдонского турнира в Австралии. Для просмотра:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации в Австралии.
- Зарегистрируйтесь на платформе 9Now.
- Наслаждайтесь просмотром!
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Смотрите Уимблдонский турнир 2022 онлайн на ESPN
Стоимость: 35 долларов США в месяц и выше
Каналы: ESPN и ESPN 2
ESPN обладает правами на трансляцию матчей Уимблдонского турнира 2022 в США. Сервис предлагает несколько вариантов бесплатного пробного периода. Для просмотра:
- Купите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации в США.
- Откройте платформу fuboTV (65 долларов США в месяц), Sling TV Orange (35 долларов США в месяц и выше), YouTube TV (65 долларов США в месяц) или Hulu (70 долларов США в месяц) и зарегистрируйтесь. Возможно, вам придется ввести действительный почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
- Подключайтесь к прямым трансляциям матчей!
Примечание. Возможно, вам понадобится расчетный адрес США, чтобы подписаться на fuboTV, Sling TV или Hulu.
У меня не получается смотреть онлайн трансляции теннисных матчей
Проблемы с просмотром онлайн-трансляций? Не расстраивайтесь из-за проблем с подключением. Свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN при появлении любых неполадок во время просмотра онлайн-трансляций теннисных матчей.
Когда и где будет проходить Уимблдонский турнир 2022?
Начало турнира запланировано на 27 июня, а окончится он 10 июля 2022 года. Турнир будет проводиться в Лондоне на площадках Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следите за обновлениями, чтобы узнать расписание турнира.
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