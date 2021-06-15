Смотрите Уимблдонский турнир 2022 онлайн на Zattoo

Стоимость: бесплатно

Каналы: BBC

Компания BBC обладает правом на трансляцию Уимблдонского турнира 2022 в Великобритании. Швейцарская платформа Zattoo является альтернативным и бесплатным источником прямых трансляций контента с каналов BBC и ITV. Для просмотра:

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Смотрите матчи Уимблдонского турнира 2022 онлайн на Channel 9

Стоимость: бесплатно

Каналы: Channel 9

Channel 9 обладает правами на бесплатные трансляции матчей Уимблдонского турнира в Австралии. Для просмотра:

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Смотрите Уимблдонский турнир 2022 онлайн на ESPN

Стоимость: 35 долларов США в месяц и выше

Каналы: ESPN и ESPN 2

ESPN обладает правами на трансляцию матчей Уимблдонского турнира 2022 в США. Сервис предлагает несколько вариантов бесплатного пробного периода. Для просмотра:

Примечание. Возможно, вам понадобится расчетный адрес США, чтобы подписаться на fuboTV, Sling TV или Hulu.

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Когда и где будет проходить Уимблдонский турнир 2022?

Начало турнира запланировано на 27 июня, а окончится он 10 июля 2022 года. Турнир будет проводиться в Лондоне на площадках Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следите за обновлениями, чтобы узнать расписание турнира.