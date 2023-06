Novak Djokovic está de olho em vencer Wimbledon mais uma vez. Djokovic, o atual número 3 do mundo que venceu o Aberto da Austrália em janeiro, chega a Londres em busca de seu oitavo troféu de Gentlemen’s Singles quando a ação começa na segunda-feira, 3 de julho. Infelizmente para os fãs de tênis, o bicampeão Rafael Nadal não participará porque ele se recupera de uma lesão no quadril.

A número 4 do mundo, Elena Rybakina, retorna ao All England Lawn Tennis and Croquet Club procurando se tornar a primeira campeã feminina repetida desde Serena Williams em 2015-16. O caminho de Rybakina para outro título não será fácil, especialmente com a número 1 do mundo, Iga Świątek, e a vencedora do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka, na disputa.

Data 3-16 Julho 2023 Local All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Inglaterra Prêmio US$2.3 milhões Fundado em 1877

Como assistir ao Campeonato de Wimbledon de 2023 online e gratuitamente

Várias emissoras vão transmitir Wimbledon de graça! Você pode transmitir a ação com segurança em apenas algumas etapas:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a um local de servidor que corresponda à transmissão que deseja assistir. Por exemplo, se você quiser ver a transmissão no Reino Unido, conecte-se a um servidor em Londres. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como ITV ou BBC. Sintonize e aproveite as partidas!

BBC iPlayer

Preço: Grátis

Canal: BBC

A BBC detém os direitos de transmissão de Wimbledon no Reino Unido. A emissora britânica tem uma cobertura abrangente das partidas de Wimbledon — desde o sorteio até a final — disponível para assistir ao vivo e online por meio do BBC iPlayer e do aplicativo móvel. Observe que você pode precisar de um código postal do Reino Unido (por exemplo, KT6 4EU, NW5 2HR) para assistir ao Wimbledon com sucesso!

Como assistir ao BBC iPlayer

9Now

Preço: Grátis

Canal: Channel 9

O Channel 9 tem direitos de transmissão para o Wimbledon na Austrália. Os espectadores podem sintonizar pelo site da 9Now ou pelos aplicativos móveis para iOS e Android. Pode ser necessário inserir um código postal australiano válido (por exemplo, 2000 ou 3001) para se inscrever, mas é totalmente gratuito!

Assista ao 9Now com uma VPN

TVNZ

Preço: Grátis

Canal: TVNZ

TVNZ, também conhecido como Television New Zealand, é um canal de TV aberto. A plataforma de streaming online, TVNZ OnDemand, oferecerá o Campeonato de Wimbledon de 2023. Para assistir à TVNZ com segurança, basta conectar-se a um servidor ExpressVPN da Nova Zelândia e prosseguir com o processo de inscrição ou login.

Assista ao TVNZ com uma VPN

Quer assistir na TV de tela grande? Descubra todas as maneiras de colocar ExpressVPN na sua TV.

YouTube TV

Preço: a partir de US$73 USD/mês

YouTube TV inclui todos os canais que você precisa para assistir ao Wimbledon ao vivo — incluindo a final no dia 10 de julho. Uma avaliação gratuita de cinco dias está disponível.

Assista ao YouTube com ExpressVPN

Sling TV

Preço: US$40/mês

A Sling TV é a opção mais barata se você quiser assistir a uma transmissão ao vivo de Wimbledon (assim como muitos outros canais e eventos esportivos populares). O plano básico “Sling Orange” inclui ESPN. Você pode precisar de um cartão de crédito dos EUA ou do PayPal para se inscrever.

Assista ao Wimbledon com Sling

Eurosport

Preço: variável

Canais: Eurosport 1 e Eurosport 2

Eurosport oferece transmissões ao vivo do Campeonato de Wimbledon para vários mercados europeus. Certifique-se de verificar a programação oficial do Eurosport. O Eurosport oferece um teste gratuito de sete dias.

