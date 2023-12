Laaja valikoima palvelinsijainteja

Meillä on palvelinsijainteja 105 maassa, ja uusia sijainteja lisätään jatkuvasti. Löydät siis taatusti sinulle parhaiten sopivan sijainnin, halusit sitten pääsyn rajoitetulle sivustolle tai suojata verkkoliikenteesi.

Nopeammat 10 Gbit/s -palvelimet

Yhden VPN-palvelimen on pystyttävä käsittelemään useiden käyttäjien liikennettä, joilla kaikilla on omat, jatkuvasti muuttuvat vaatimuksensa. Siksi kaistanleveys on niin tärkeä: se on kokonaisdatamäärä, jonka yksi palvelin voi välittää joka sekunti. Meidän palvelimillamme se on 10 Gbit/s – 10 gigabittiä (10 miljardia bittiä) sekunnissa, mikä tarkoittaa suurempaa kapasiteettia, vähemmän ruuhkia ja siten parempia nopeuksia.

Yksityiseksi suunniteltu palvelinteknologia

Emme säilytä lokitietoja käyttäjiemme verkkotoiminnoista, ja olemme suunnitelleet palvelinjärjestelmämme tämän lupauksen pohjalta. TrustedServer-teknologiamme ei koskaan kirjoita tietoja kiintolevylle, vaan käyttää ainoastaan haihtuvaa RAM-muistia. Näin kaikki tiedot poistuvat järjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä siltä varalta, että tietoja olisi tallentunut palvelimeen vahingossa. Tutustu paremmin TrustedServeriin, joka on riippumattomasti auditoitu.