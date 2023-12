ExpressVPN:n iOS-sovellus iPhonelle: VPN-suojaus taskussasi

Maailman mahtavin älypuhelin tarvitsee seurakseen maailman parhaan VPN:n. ExpressVPN:n iOS-sovellus on nopea ja se myös takaa, että pysyt suojassa vuonna 2023 ja tulevaisuudessakin.

Valitse mikä tahansa lukuisista VPN-palvelinsijainneista ympäri maailmaa vaihtaaksesi iPhonesi IP-osoitteen, ohittaaksesi estot ja rajoitukset verkkosivustoilta ja turvataksesi tietosi suojaamattomissa Wi-Fi-verkoissa.

ExpressVPN:n iOS-sovellus on yhteensopiva seuraavien mallien kanssa:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (sukupolvet 3, 2 ja 1), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN suojaa iPhonesi Wi-Fi-, LTE/4G- ja 3G-verkoissa sekä kaikissa mobiilidataliittymissä. Valitse joko UDP-, TCP- tai IKEv2-salausprotokolla, tai anna sovelluksen valita verkollesi sopivin vaihtoehto.

Lataa ExpressVPN-sovellus iOS:lle App Storesta saadaksesi käyttöön seitsemän päivän ilmaisen kokeilun: