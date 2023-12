Se on todella edullinen, niin helppokäyttöinen ja tuo yksityisyyden sekä turvallisuuden tunteen, joka on katoava luonnonvara nykypäivänä.

Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa ExpressVPN:n toiminnassa. Emme ainoastaan suunnittele sovelluksiamme ja järjestelmiämme mahdollisimman yksityisiksi ja turvallisiksi, vaan pyydämme myös ulkopuolisia toimijoita vahvistamaan korkean turvallisuustasomme. Tämä on yksi parhaista tavoista todistaa käyttäjillemme, että palveluihimme voi luottaa. Katso koko lista tarkastuksista ja lue raportit kokonaisuudessaan.

