Ei, kaikki reitittimet eivät voi toimia VPN-reitittiminä. Jotta reitittimeen saa VPN:n, sen on tuettava VPN-protokollia. Lisäksi reitittimen suorituskyvyn ja muistin (RAM) on oltava tarpeeksi tehokkaita, jotta se pystyy suorittamaan verkkoliikenteen salaamista. Helpoin tapa selvittää tietyn reititinmallin VPN-yhteensopivuus on kysyä asiaa suoraan VPN-palveluntarjoajalta.

Se on erittäin suositeltavaa. Jos haluat suojata kotisi kaikki laitteet VPN:llä, VPN-reititin on siihen paras tapa.

Voit myös ostaa ExpressVPN Aircoven, joka on ExpressVPN:n kehittämä ja alan ainoa Wi-Fi-reititin, jossa on sisäänrakennettu VPN. Tutustu Aircoveen.

Kyllä on. FlashRouters myy reitittimiä, joihin on esiasennettu ExpressVPN. Näihin reitittimiin sisältyy ExpressVPN-laiteohjelmisto, jonka avulla saat VPN:n käyttöösi saman tien.

Aircove on luotu turvalliseksi. Kyberturvallisuusyritys Cure53:n suorittama auditointi Aircovesta varmistaa, että reitittimen suojaustaso on vahva.

Siinä missä muut reitittimet yhdistävät laitteesi internetiin, Aircove tekee enemmän – se nimittäin tarjoaa ExpressVPN:n hyödyt kaikille reitittimeen yhdistetyille laitteille. Jos laite on verkossa, se on suojattuna. Sinun ei tarvitse asentaa ExpressVPN:ää erikseen muihin laitteisiin, jos et halua.

Aircovessa on myös lisäsuojauksen ominaisuuksia : Threat Manager , mainosten esto sekä lapsilukkoja. Ne on suunniteltu toimimaan sujuvasti VPN:n kanssa, joten voit suojata koko kotisi helppokäyttöisellä reitittimellä.

Aircove on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa Wi-Fi-reititin, joka on suunniteltu yhdistämään ExpressVPN:ään suoraan. Tämän ansiosta reititin tarjoaa VPN-yhteyden jokaiselle siihen yhdistetylle laitteelle.

Nopein ja luotettavin tapa hankkia VPN reitittimeen on asentaa siihen ExpressVPN . Jos reitittimesi ei ole yhteensopiva ExpressVPN:n kanssa, voit ostaa reitittimen, jossa se on esiasennettuna, tai määrittää ExpressVPN:n manuaalisesti OpenVPN-protokollan avulla.

2. Helppo käyttöönotto. Voit ostaa reitittimen ja manuaalisesti ottaa sen käyttöön tai reitittimen, johon VPN on valmiiksi esiasennettuna, ja näin tehdä käyttöönotosta vaivattomampaa. ExpressVPN Aircove on suunniteltu käyttövalmiiksi heti pakkauksesta poistamisen jälkeen.

Vaikka voit asentaa tavanomaisiin reitittimiin ExpressVPN:n manuaalisesti, helpompaa on ottaa käyttöön tehokas reitittimemme Aircove, johon ExpressVPN on sisäänrakennettu. Tarvitset käyttöönottoon vain ExpressVPN-tilauksen, ei muuta.

VPN-reititin on reititin, johon on asennettu VPN. ExpressVPN:n reititinsovellus antaa kaikille reitittimeen yhdistetyille laitteille VPN:n hyödyt, kuten salauksen ja yhteyden eri palvelinsijaintiin, mikä suojaa koko kotisi verkkoympäristön.

ExpressVPN:n kehittämä Aircove on alan ensimmäinen Wi-Fi 6 -reititin, jossa on oletuksena sisäänrakennettu VPN-suojaus. Saat ExpressVPN:n suojan heti käyttöönoton yhteydessä.

