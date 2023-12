Lataa VPN-sovellus kaikille laitteillesi

Kyllä, kunhan valitset hyvämaineisen VPN-sovelluksen. On olemassa haitallisia VPN-sovelluksia, jotka markkinoivat itseään laadukkaina VPN-palveluina. Jotkin sovellukset, erityisesti ilmaiset VPN:t, voivat tallentaa tietoja verkkoliikenteestäsi sen sijaan, että pitäisivät tietosi yksityisinä. Luotettava VPN, kuten ExpressVPN, pitää verkkoliikenteesi turvassa vahvan salauksen avulla. Me tarjoamme VPN-palvelinsijainnit 105 eri maassa, ja lisäksi käytössäsi on ympärivuorokautinen asiakastuki live chatissa sekä sähköpostitse.

VPN:iä on saatavilla eri hintaisia – jotkut ovat jopa ilmaisia. Suosittelemme kuitenkin välttämään ilmaisia VPN:iä, sillä ne todennäköisemmin tarjoavat huonomman suorituskyvyn ja nopeudet, heikomman yksityisyyskäytännön sekä puutteellisen asiakastuen. Niidenkin on saatava tuloja tavalla tai toisella, ja yleensä tämä tapahtuu verkkotoimintaasi seuraamalla ja eteenpäin myymisellä.

Laiton toiminta on kuitenkin aina laitonta, käytitpä VPN:ää tai et.

Suomenkielinen sovelluksemme on helppo asentaa ja ottaa käyttöön Windowsilla, Macilla, Androidilla, iOS:llä ja Linuxilla. Yhdellä tilauksella voit yhdistää ExpressVPN:ään jopa kahdeksan laitetta samanaikaisesti. Sovelluksemme on saatavilla myös Apple TV:lle, Android TV:lle sekä Fire TV:lle, ja voit käyttää ExpressVPN myös reitittimelläsi ( tarkista yhteensopivuus ), jotta saat kotisi kaikki laitteet VPN-suojauksen piiriin.

Toinen VPN:n tuoma tärkeä hyöty on IP-osoitteen vaihtaminen. Oikea IP:si piilotetaan, ja käytät sen sijaan VPN-yrityksen tarjoamaa IP-osoitetta. Tämän myötä verkkosivustojen on vaikeampaa yhdistää verkkotoimintaa juuri sinuun, ja lisäksi verkkoliikenteesi voi näennäisesti tulla eri sijainnista.

Kun sinulla on VPN-yhteys internetiin, laitteesi VPN-sovellus (eli VPN-asiakasohjelma ) muodostaa turvallisen yhteyden VPN-palvelimeen . Verkkoyhteyden vakauden kannalta palvelimen sijainnilla on merkitystä. Siksi meillä on VPN-palvelimia myös lähellä Suomea , kuten Ruotsissa ja Virossa .

